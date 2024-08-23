前TVB綠葉王賺流量爆明星秘聞　盧海鵬被改花名「浴袍鵬」有段古

61歲的資深藝人歐錦棠，做過多年TVB及亞視，見盡圈中明星百態，近年轉做KOL的他，不時拍片爆料，尤其是拍劇期間的幕後花絮，確是聞所未聞，成為了流量密碼，而他最新在《乜乜棠水舖》透露，在拍攝TVB劇集《十萬噸情緣》的所見所聞，而容易暈船浪的他，更是難受到想輕生，幸得凍齡美女陳秀珠幫忙，下文為大家帶來幾位藝人不為人知的一面。

歐錦棠拍片講述在TVB劇集《十萬噸情緣》的幕後花絮 。（《乜乜棠水舖》圖片）

TVB劇集《十萬噸情緣》由張家輝、張可頤、滕麗名主演，其他演員還有歐錦棠、盧海鵬、陳秀珠、楊婉儀，該劇於2002年拍攝翌年播出。有份演出的歐錦棠近日在自己頻道爆料，講到當時上郵輪拍攝，航程由香港出發，經日本、夏威夷，最後去到洛杉磯，雖然在巨型郵輪上，但歐錦棠就一直暈船浪，幸好陳秀珠到廚房拿了點薑，磨碎沖水給他飲，他才不藥而癒，之後還留在洛杉磯、紐約及英國玩了多天才乘飛機返港。

盧海鵬身體狀況尚佳。（FB圖片）

歐錦棠在片中透露，早段拍攝在日本、夏威夷的戲中，是沒有演藝前輩盧海鵬的戲，但監製仍讓他隨船出發，所以經常見到鵬哥穿著浴袍，在郵輪上四圍行，無所事事，大家都稱他做「浴袍鵬」，非常搞笑。除此之外，歐錦棠提到他跟滕麗名試過見到海上，有過木箱漂浮，他們也忍不住興奮了一會，可知在船上確是頗為無聊，歐錦棠最後更說以後也不會坐郵輪旅行。

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