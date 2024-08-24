盤點11位愈「佬」愈有味男星　馬德鐘洗底成功由演色魔變好好先生

男人就XO、威士忌一樣，愈老愈有味道。在影視圈中，總有那麼幾個男星，明明後生不覺得怎樣有魅力，但上了年紀變大叔後，卻突然男人味爆發 變 型佬的男星。除了方中信、苗僑偉、吳岱融 這些被公認是型佬代表人物外，還有三位TVB舊將也值得留意。



1. 方中信，61歲

方中信在戲中倩 演Kelvin，是程一言的御用律師。（《金手指》劇照）

《烈火雄心》中的方中信已十分有型佬feel。（網上圖片）

1987年主演電影《朝花夕拾》時的方中信。當年都未有咁型。（網上圖片）

2. 梁朝偉，62歲

並不是說梁朝偉，而是說年輕時的梁朝偉只屬演技好，帶些調皮的靚仔。直到他開始步入中年，佬味才慢慢滲出來。

無綫出身的陳庭威，曾同梁朝偉喺《新紮師兄續集》合作。（電視截圖）

梁朝偉、彭于晏合作拍攝微電影。（截圖）

丹爺讚梁朝偉。（《鹿鼎記》截圖）

電影《射鵰英雄傳之東成西就》中，梁朝偉的孖膶腸嘴造型。（《射鵰英雄傳之東成西就》劇照）

3. 苗僑偉，66歲

講到型佬又怎會少得三哥苗僑偉。

苗僑偉好似演緊90年代自己咁，超凍齡！(《談判專家》劇照)

苗僑偉在劇中的造型比較滄桑。（劇照）

1981年《飛越十八層》，主演包括 苗僑偉、戚美珍、馮淬帆、廖啟智，而智叔飾演的角色是三哥苗僑偉的好友。（網上圖片）

後生時嘅三哥苗僑偉都唔錯㗎。（網上圖片）

後生時嘅三哥苗僑偉都唔錯㗎。（網上圖片）

後生時嘅三哥苗僑偉都唔錯㗎。（網上圖片）

4. 周潤發，69歲

周潤發簡直是型佬中的型佬。當然，周潤發與梁朝偉屬不同路線，周潤發行高大威猛，風趣幽默路線，藝訓班時的周潤發已可稱是「高大有型」一類的男星。不過！上了年紀後的周潤發更愈加型格，佬味十足！

周潤發釜山國際電影節記者會上大派心心。（視覺中國）

周潤發在11時前衝線，跑畢半馬。（蘇煒然攝）

周潤發(發哥) 出名是全無明星架子貼地的國際影星，人見人愛。（視覺中國）

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

1986年電影《玫瑰的故事》由張曼玉及周潤發合演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

香港電影《玫瑰的故事》由張曼玉、周潤發及張堅庭主演。（《玫瑰的故事》電影劇照）

周潤發和劉德華的合照也被網友一併附上。（TWITTER）

後生時嘅周潤發已經十分高大有型。（網上圖片）

5. 黃德斌，61歲

《逆流大叔》中的黃德斌。（劇照）

上咗年紀嘅黃德斌更加型。（截圖）

黃德斌。（劇照）

馬國明、黃德斌、陳法拉與陸詩韻表演跳印度舞。(小紅書)

當時的黃德斌比較青澀，男人味未散發出來（《聊齋三之燈草和尚》截圖）

早期嘅黃德斌，真係一言難盡。（網上圖片）

6. 張錦程，58歲

張錦程客串校長一角，真係愈老愈有味道。（ViuTV）

張錦程余永財朱素娥前夫（網上圖片）

張錦程早期是TVB藝員之一，多飾演市井角色。（電視截圖）

7. 吳岱融，65歲

吳岱融都係型佬界代表。（截圖）

吳岱融（劇照）

突遭龍坤（吳岱融飾）聯同手下尋仇。（劇照）

黃河（蔣志光飾）、大爆（吳岱融飾）、黑仔（曾偉權飾）（劇照 / 《牛下女高音》)

吳岱融為80年代一綫小生，當年和梁朝偉拍《絕代雙驕》，劇中飾演花無缺。（網上圖片）

8. 張松枝，57歲

張松枝。（截圖）

留鬚嘅張松枝真係好man。（截圖）

張松枝。（《格外樓神》劇照）

張松枝以往做「御用二世祖」出晒名，近年他終於有機會試不同戲路。（劇照）

有些角色連張松枝都未有印象...（網上圖片）

9. 馮德倫，50歲

馮德倫在劇中有種亦正亦邪的感覺。（《太陽星辰》劇照）

馮德倫將夥拍127 Wall監製紀錄片《Breaking Boundaries》。（資料圖片）

舒淇與馮德倫（視覺中國）

馮德倫後生時真係好靚仔。（網上圖片）

馮德倫後生時真係好靚仔。（網上圖片）

10. 林家棟，56歲

林家棟步入中年後，多了一份成熟穩重。（《斷網》劇照）

林家棟步入中年後，多了一份成熟穩重。（影片截圖）

因為《茶是故鄉濃》叫好叫座的關係，於是TVB再推出同類的劇種《酒是故鄉醇》，主要講述釀酒的故事同樣地大受歡迎。而該作品亦是男主角林家棟在TVB的告別作。目前在豆瓣評分有7.5分，在在多部20周年作品中排在第8位。

林家棟在《樂壇插班生》的原型是張學友+郭富城。（網上圖片）

11. 馬德鐘，56歲

馬德鐘在未入行前曾任軍裝、便裝特遣隊及要員保護組，後來在朋友介紹下轉職兼職做模特兒和廣告拍攝等工作。未幾，他就簽約TV並參演首部電視劇《武尊少林》。直到1998年，他參演《強姦2之制服誘惑》更飾演一名變態色魔「Phillip Wong」，自始他憑此角色成為了影視圈中乃至網民心中的色魔，強姦犯的代表人物。

馬德鐘當年傷心欲絕。（劇集截圖）

不過，他並沒有籍此而轉跑道，反而朝住好好先生，深情好男人一類角色發展。多年來，這些角色為他建立了一個中年，深情的好男人的形象。

馬德鐘十分高大威猛，近年愈加有男人味。（劇照）

馬德鐘十分高大威猛，近年愈加有男人味。（劇照）

馬德鐘參演《強姦2之制服誘惑》更飾演一名變態色魔「Phillip Wong」。（網上圖片）