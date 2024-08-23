何雁詩講湊仔經　江若琳冇勇氣帶囝囝搭飛機：怕佢喊成討厭小朋友

江若琳（Elanne）和何雁詩（Stephanie）今日（23/8）現身觀塘出席尹光《命硬八十》新歌發佈暨八十大壽生日會。Stephanie受訪時表示：「年頭我都有睇光哥嘅演唱會，見到佢而家都80歲，仲有咁強嘅魄力，仍然繼續追尋自己嘅夢想，真係值得我哋敬佩，咁所以一陣我要同佢唱返首生日歌。」

江若琳和何雁詩今日（23/8）現身觀塘出席尹光《命硬八十》新歌發佈暨八十大壽生日會。（梁碧玲攝）

Elanne透露每次與Stephanie碰面，雙方都必定分享湊仔經：「其實我覺得佢好犀利，成日都會帶個囝走圍飛，而我到而家都冇呢個勇氣，但9月我就會第一次帶個囝去旅行。而家我係好驚到時我個囝會喺機上面不停咁喊，成為飛機上面最討厭嘅小朋友，變咗我係好大壓力，當我會同自己講係另一個挑戰，相信佢係冇問題嘅，咁所以我係要請教Stephanie。」

何雁詩和江若琳每次碰面，都會分享湊仔經。（梁碧玲攝）

Stephanie接著說：「其實我個囝佢都有喺飛機上面喊嘅，人越大就會越麻煩嘅，而家就會開始喊，細個嘅時候就無乜。變咗我而家每次上到機嘅時候，我都會同周邊嘅乘客講聲。而我最近都有見到啲人會送糖，咁都幾好。始終小朋友都好難控制，因為佢唔明點解我哋要上飛機，就好似我個囝咁，咁所以我哋要學忍耐，唔好迫得個囝咁緊，咁所以我哋做媽媽個心一定要強壯。」