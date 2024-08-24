20位最受廣告商歡迎藝人KOL 人氣王姜濤墊底MIRROR號召力不再？
撰文：董欣琪
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隨着社交媒體日漸普及，愈來愈多藝人、KOL以至網紅都會透過社交平台與大眾互動，不但可以拉近和粉絲之間的距離，還可以趁機宣傳新作，不少品牌亦會選用人氣KOL賣廣告。本港市場行銷公司Cloudbreakr早前公布2024年第二季度頭20位最受廣告商歡迎的藝人及KOL，當中圈中靚媽倪晨曦（Elva）穩佔榜首，而曾佔據主導地位的男團MIRROR，今次只有3人上榜，而且合作的品牌數目更大幅下降！
據市場行銷公司Cloudbreakr分析，本港網紅的影響力持續發展，而今年第2季更有顯著變化，不過倪晨曦就連續幾個月保持着領先地位，成為最具影響力網紅！已為三子之母的倪晨曦一直都是各大品牌的寵兒，廣告不斷，涵蓋美妝、時裝、母嬰等等。今年6月倪晨曦在IG報喜，細仔已順利出世，極速修身的她更已正式復工！
而要數近年最受廣告商歡迎的代言人，非MIRROR 12子莫屬，他們的廣告覆蓋各個範疇，由銀行、信用卡、飲品、化妝品、服飾、珠寶到醫學都有，非常廣泛！一班粉絲為支持偶像，紛紛搶購其代言產品，帶挈MIRROR的市場價值飆升，各大品牌紛紛邀請MIRROR成員代言力谷銷情。不過據Cloudbreakr分析，MIRROR成員在2024年第2季的品牌代言數目大幅下滑，在排行榜中僅有3名成員上榜，分別是第14名的盧瀚霆（Anson Lo）、第15名的呂爵安（Edan），而人氣王姜濤（Keung To）更只是剛好打入榜單，排名第20位。
相比起去年同期，姜濤合作的品牌數目由9個跌至2個，呂爵安就由9個品牌下降至3 個，而Anson Lo就由8個跌至4個，而陳卓賢（Ian）更是由6個跌至1個，甚至未能打入頭20位，實在令人意外！