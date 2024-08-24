20位最受廣告商歡迎藝人KOL　人氣王姜濤墊底MIRROR號召力不再？

隨着社交媒體日漸普及，愈來愈多藝人、KOL以至網紅都會透過社交平台與大眾互動，不但可以拉近和粉絲之間的距離，還可以趁機宣傳新作，不少品牌亦會選用人氣KOL賣廣告。本港市場行銷公司Cloudbreakr早前公布2024年第二季度頭20位最受廣告商歡迎的藝人及KOL，當中圈中靚媽倪晨曦（Elva）穩佔榜首，而曾佔據主導地位的男團MIRROR，今次只有3人上榜，而且合作的品牌數目更大幅下降！

要數近年最受廣告商歡迎的代言人，非MIRROR 12子莫屬！（資料圖片）

倪晨曦（Elva）事業家庭雙豐收！（陳順禎攝）

據市場行銷公司Cloudbreakr分析，本港網紅的影響力持續發展，而今年第2季更有顯著變化，不過倪晨曦就連續幾個月保持着領先地位，成為最具影響力網紅！已為三子之母的倪晨曦一直都是各大品牌的寵兒，廣告不斷，涵蓋美妝、時裝、母嬰等等。今年6月倪晨曦在IG報喜，細仔已順利出世，極速修身的她更已正式復工！

倪晨曦已是三子之母。（IG@misselvani）

穩佔榜首！（IG@misselvani）

一直都是各大品牌的寵兒。（IG@misselvani）

廣告不斷。（IG@misselvani）

而要數近年最受廣告商歡迎的代言人，非MIRROR 12子莫屬，他們的廣告覆蓋各個範疇，由銀行、信用卡、飲品、化妝品、服飾、珠寶到醫學都有，非常廣泛！一班粉絲為支持偶像，紛紛搶購其代言產品，帶挈MIRROR的市場價值飆升，各大品牌紛紛邀請MIRROR成員代言力谷銷情。不過據Cloudbreakr分析，MIRROR成員在2024年第2季的品牌代言數目大幅下滑，在排行榜中僅有3名成員上榜，分別是第14名的盧瀚霆（Anson Lo）、第15名的呂爵安（Edan），而人氣王姜濤（Keung To）更只是剛好打入榜單，排名第20位。

本港市場行銷公司Cloudbreakr早前公布2024年第二季度頭20位最受廣告商歡迎的藝人及KOL。（Cloudbreakr）

已故賭王何鴻燊三房千金何超蓮外形出眾。（微博@何超蓮Laurinda）

張敬軒於港鐵金鐘站拍攝廣告。（資料圖片）

林芊妤（Coffee）離開TVB後轉型做YouTuber及瑜伽導師，近年更創立瑜伽服裝品牌，搞得有聲有色。（IG@coffee89921）

陳凱琳近年轉型做KOL，積極經營社交平台，由於形象正面加上媽媽的身份，獲得大量廣告代言，據統計單在香港市場，已經有三十多個品牌代言，年收入過千萬！（IG@ghlchan）

相比起去年同期，姜濤合作的品牌數目由9個跌至2個，呂爵安就由9個品牌下降至3 個，而Anson Lo就由8個跌至4個，而陳卓賢（Ian）更是由6個跌至1個，甚至未能打入頭20位，實在令人意外！

相比起去年同期，MIRROR成員在2024年第2季的品牌代言數目大幅下滑。（Cloudbreakr）

第14名：盧瀚霆（Anson Lo）（IG@ansonlht）

第15名：呂爵安（Edan）（IG@edanlui）

人氣王姜濤（Keung To）排名第20位。（IG@keung_show）