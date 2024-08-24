內地17歲主播直播間倒下送院死亡 　TVB女星曾慨嘆︰直播工作好攰

近年直播帶貨行業盛行，有不少藝人亦加入這個行列，收入亦隨之大增。而在社會上亦有不少民眾投入該行業，沒想到內地有一位17歲的主播，第一日做直播已感到不適，在直播間更突然倒下失去意識，經搶救後無效不幸身亡，而事件引起不少網民關注。

近年不少明星加入直播行列。（微博圖片）

據內地媒體報導，今年3月這名17歲的小羽（化名）經過招聘網站應徵做助播，結果就與傳媒公司簽了主播的《合作協議》。然而，小羽第一日上班，被安排早上10點正式開始直播工作，而在工作過程中趁有空隙時與家人傾談，表明工作可麻煩了，很累，很心慌，沒想到在下午約5點50分，他在直播間突然失去意識倒下，驚嚇在場所有人，後經送院立即搶救，最終不幸身亡。

社會上亦有不少民眾投入直播行業。（視覺中國）

而根據醫院急診病歷顯示，初步診斷為呼吸心跳驟停、高鉀血症、代謝性酸中毒，而最終發出的《居民死亡醫學證明（推斷）書》顯示，死亡原因是呼吸心跳驟停，而驗屍後警方已排除刑事案件可能，亦因為賠償問題，家屬和涉事公司沒有談妥，目前正走法律程序。

陳自瑤亦曾表示直播工作很累。（陳自瑤微博圖片）

直播帶貨絕對不是一份容易的工作，事前準備功夫要做到足，需要記好多資料，女星陳自瑤曾無間斷直播6小時，不停在講介紹產品，她亦揚言真的很累。而內地男星朱梓驍更為直播吃了10多個小時的雞腳，直播時長經常逾10小時以上，根本難有時間休息，所以直播工作的消耗力非常之大。