周慧敏積極備戰澳門演唱會自爆飲食餐單　竟靠食瑞士卷減肥

玉女掌門人周慧敏(Vivian)月底將於澳門倫敦人展開巡迴演唱會，Vivian昨晚(23日)接受網台節目【絲打圍爐】訪問中透露自己是食「瑞士卷」來減肥！讓大家非常震驚。當唐詩詠及娟姐說想看看玉女手袋裡面，有什麼神奇法寶可以把像吃了防腐劑一樣，可以保養得這麼好時，Vivian大方打開手袋，讓人驚訝大發現，她的手袋裡面竟然藏有兩件「瑞士卷」蛋糕！

玉女掌門人周慧敏(Vivian)昨晚(23日)接受【絲打圍爐】訪問透露食「瑞士卷」來減肥！（資料照片）

自爆飲食餐單

Vivian笑著說：「因為我要做演唱會啦，所以要減下肥，呢個係我減肥餐囉。」至於食「瑞士卷」作減肥餐簡直是大家聞所未聞，Vivian笑道：「係呀， 全日都唔食嘢㗎啦，起身之後食兩件，下午兩件，帶多兩件係身，餓個陣就食，每日六件左右啦。就係我一日食糧。」事後問到Vivian 其實你係增肥定減肥？她笑言：「其實會偷食零食，麻辣花生，魚仔花生，黑朱古力咁，少少啦。哈哈。但係我一日咁樣嘅時候，第二日就食返正餐㗎喇，我唔係日日都係咁，隔日咁啦，呢個係咁多年來做演唱會，用的減肥方法，咖啡卷對我來講，係減肥最有速度。我已經瘦咗啦，達標啦瘦左四磅！我係刮咗啲cream先食㗎。所以我嘅方法係控制食量方法，其實係食自己鍾意嘅嘢。」

Vivian又表示：「平時夾雜食炒米粉，喇沙……到演唱會當日就只係食兩隻煎蛋，食少少嘢咁，出場前我會加食四羹白飯，因為加左會非常有力量！」她指生活是非常忙碌，由於她天生是個強迫症的性格，凡事都要親力親為，又追求自己心中完美，所以連訓覺時間也少了很多，她表示：「我性格係咁㗎，我一定要做嗰件事，我就今晚做唔完，我就唔訓個種人嚟㗎。」

周慧敏積極備戰澳門演唱會自爆飲食餐單。（資料照片）

周慧敏分享近照，狀態大勇驚艷網民。（Facebook圖片）

指自己有強迫症感謝老公愛護及配合

Vivian坦言這性格老公倪震也十分清楚，所以有一些事假如是她叫老公幫忙做，像修電腦等等，老公就會跟她說：「我今晚一定幫你修好，先去訓吧，你睡醒後就會發現一切回覆正常了。」她又分享老公太了解自己，所以例如添置一些家中物件，都會知道強迫症的她，習慣用什麼牌子的東西，一不是同一牌子，就會覺得不對勁，她說：「所以佢會偷偷買好多，然後藏起來。例如我鐘意飲某一個地方出產的可樂，佢會買好多，但我不知他收藏在那，總之屋企存貨差不多喝完，佢就會補充。但佢夠竟買咗幾多，佢永遠不會俾我知道，免得我有壓力，驚飲不完浪費。」

周慧敏感謝老公倪震的愛護。（資料照片）

周慧敏與老公倪震今年踏入結婚15周年。（Facebook@周慧敏）

Vivian透露今次2.0 的《地老天荒愛一場 》演唱會 ，不單Rundown有改變，演唱會上的服裝，也會不停變，她說：「我希望用呢個演唱會同多年來的歌迷聚下，我有好多心底說話想同大家講，大家到時就知道。」