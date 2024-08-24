于正簽男新人神似韓東君　被批冇特色︰在我眼裡就是戲好顏值高

內地「金牌監製」于正曾捧紅不少演員，就好像楊冪、趙麗穎、吳謹言、陳曉等，被喻為是造星高手。而最近他就在微博貼文同大家分享簽了一對新人演員，然而在沒有公開男新人情況下，網上就率先曝光了男新人的照片及資料，他亦隨即就在個人微博介紹這位男新人，直言他遭到大家批評顏值低，但在他眼中卻是戲好顏值高的人。

于正是造星高手。（于正微博圖片）

于正早前就已公開自己簽了一對新人，在自己沒有作正式公開介紹情況下，一對新人的長相及資料就被在網絡上流傳，於是他隨之就作正式介紹，女新人名叫孫寈惠，是一位2006年出生的女生，長相甜美氣質出眾，網民直言看上去可塑性強，相信他的眼光。

女新人孫寈惠。（于正微博圖片）

至於男新人是2005年出生，名叫楊星慧，是2023級中國傳媒大學播音系學生。其五官立體端正，屬於濃眉大眼美男子，有網民就直指他與男星韓東君甚為相似，但另有指他長相普通，沒有記憶點很難走紅，揚言于正簽的新人一代不如一代。

男新人楊星慧。（楊星慧微博圖片）

男星韓東君。（韓東君微博圖片）

對於楊星慧還未正式出道已引來不少批評，于正就發文向他喊話，這是進入娛樂圈的第一課，要他挺住。而在他眼中楊星慧絕對是一位顏值高的大帥哥：「說人山人海的，說醜的都一一接受。反正在我眼裡就是戲好顏值高，下部劇哥哥姐姐們帶着直接出道了。」而他亦隔空回覆表示：「我已經準備好了，努力學習，勇往直前。」