香港小姐2024名單｜15位入圍決賽佳麗資料一覽：IG私照/身高/泳裝

距離TVB《2024香港小姐競選》決賽只剩下不足一個月，相信大家對15位候選佳麗都頗有印象，例如8號盧凱怡是世界級國際舞選手，11號梁嘉莹有一身健康膚色，13號程姜月撞樣TVB藝人蔡潔，14號楊梓瑤身高178cm等等。不過大家又對15位香港小姐2024候選佳麗私底下的個人生活知道多少呢？睇睇候選佳麗的IG都可以略知一二！



《2024香港小姐競選》15位候選佳麗以泳衣上陣。（資料圖片）

如果齋以社交平台Instagram的私照作比較的話，2號倪樂琳、11號梁嘉莹和14號楊梓瑤就最有青春氣息，勢必成為網民心水，而4號謝淑怡和8號盧凱怡則分別以鋼琴和跳舞專長取勝。

2024香港小姐15強資料

1. 陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生

身高:161.5cm

IG:jessieeetzung

《2024香港小姐競選》候選佳麗，1號陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生。（IG@jessieeetzung）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，1號陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生。（IG@jessieeetzung）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，1號陳紫佟（Jessie Chan）18歲，學生。（IG@jessieeetzung）

2. 倪樂琳（Elly Ngai） 23歲，畢業生

身高:167.5cm

IG:ellyncyy

《2024香港小姐競選》候選佳麗，2號倪樂琳（Elly Ngai） 23歲，畢業生。（IG@ellyncyy）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，2號倪樂琳（Elly Ngai） 23歲，畢業生。（IG@ellyncyy）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，2號倪樂琳（Elly Ngai） 23歲，畢業生。（IG@ellyncyy）

3. 王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理

身高:166.5cm

IG:candicejuuuuu

《2024香港小姐競選》候選佳麗，3號王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理。（IG@candicejuuuuu）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，3號王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理。（IG@candicejuuuuu）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，3號王汛文（Candice Wong）23歲，行政助理。（IG@candicejuuuuu）

4. 謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家

身高:169cm

IG:zoietsy

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，4號謝淑怡（Zoie Tse） 26歲，鋼琴家。（IG@zoietsy）

5. 莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師

身高:167.5cm

IG:_kimmychong_

《2024香港小姐競選》候選佳麗，5號莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師。（IG@_kimmychong_）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，5號莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師。（IG@_kimmychong_）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，5號莊曉婷（Kimmy Chong）24歲，會計師。（IG@_kimmychong_）

6. 李曼思（Adria Li）26歲，學生

身高:157cm

《2024香港小姐競選》候選佳麗，6號李曼思（Adria Li）26歲，學生。（截圖）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，6號李曼思（Adria Li）26歲，學生。（資料圖片）

7. 秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生

身高:174.5cm

IG:qqqjw123

《2024香港小姐競選》候選佳麗，7號秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生。（IG@qqqjw123）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，7號秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生。（IG@qqqjw123）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，7號秦冀雯（Yvonne Li）21歲，學生。（IG@qqqjw123）

8. 盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師

身高:173cm

IG:kkkerrylohoiyi

《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（IG@kkkerrylohoiyi）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（IG@kkkerrylohoiyi）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，8號盧凱怡（Kerry Lo）22歲，國標舞選手及教師。（IG@kkkerrylohoiyi）

9. 陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生

身高:164cm

《2024香港小姐競選》候選佳麗，9號陳甜甜Rose（網上圖片）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，9號陳甜甜（Rose Chan）25歲，學生。（資料圖片）

10. 吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人

身高:166.5cm

IG:wukeke25

《2024香港小姐競選》候選佳麗，10號吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人。（IG@wukeke25）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，10號吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人。（IG@wukeke25）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，10號吳芷靖（Clary Wu）24歲，文化製作人。（IG@wukeke25）

11. 梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生

身高:169cm

IG:ljyemily1119

《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，11號梁嘉莹（Emily Leung）22歲，學生。（IG@ljyemily1119）

12. 鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生

身高:159cm

IG:_tracychung

《2024香港小姐競選》候選佳麗，12號鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生。（IG@_tracychung）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，12號鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生。（IG@_tracychung）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，12號鍾翠詩（Tracy Chung）24歲，畢業生。（IG@_tracychung）

13. 程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主

身高:165cm

IG:dlres___k

《2024香港小姐競選》候選佳麗，13號程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主。（IG@dlres___k）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，13號程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主。（IG@dlres___k）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，13號程姜月（Dolores Ching）25歲，零售店店主。（IG@dlres___k）

14. 楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生

身高:179cm

IG:amina.yeung

《2024香港小姐競選》候選佳麗，14號楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生。（IG@amina.yeung）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，14號楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生。（IG@amina.yeung）

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《2024香港小姐競選》候選佳麗，14號楊梓瑤（Amina Yeung）21歲，學生。（IG@amina.yeung）

15. 俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師

身高:166.5cm

IG:kanisyu_

《2024香港小姐競選》候選佳麗，15號俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師。（IG@kanisyu_）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，15號俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師。（IG@kanisyu_）

《2024香港小姐競選》候選佳麗，15號俞可程（Kanis Yu）26歲，工料測量師。（IG@kanisyu_）

香港小姐2024｜15強比堅尼泳裝

香港小姐2024｜一文睇15位佳麗比堅尼泳裝 9號陳甜甜效果最震撼

《2024香港小姐競選》2號倪樂琳，11號梁嘉莹、13號程姜月。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》9號陳甜甜、13號程姜月。（陳順禎 攝）

《2024香港小姐競選》8號盧凱怡是數據上最好身材那一位。（陳順禎 攝）

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