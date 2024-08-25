巨星現身街坊小店被偶遇不想被認出　與粉絲互動字條寫兩字極暖心

陳奕迅（Eason）早前巡迴演出一度因為下巴受傷而暫停。上星期康復後，正式重啟《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》，8月9日開始到寧波演出6場，演唱會上他更大方跟歌迷分享目前傷患康復情況，讓大家不必為他太擔心。而忙完此站演唱會之後，陳奕迅已返港休息充電。

陳奕迅巡演《Fear And Dreams世界巡迴演唱會》正式重啟。

陳奕迅雖然貴為巨星，但他私底下的生活卻十分貼地，經常出入一些平民街坊小店醫肚用餐，不少網民都曾野生捕獲他。昨日又有網民於社交網分享了她在香港大坑一街角咖啡店偶遇陳奕迅的經歷，貼出她與陳奕迅的合照以及簽名字條，以「偶遇Eason!美夢成真的一天!」為標題發文寫道：「自從南京4.7 FnDs垂直入坑～從杭州延期再到8.11寧波～一直幻想成什麽時候去香港能偶遇Eason～5月份飛HK 特意住了大坑附近 去吃了炳記茶檔 失望而歸。」博主是陳奕迅粉絲，是特地去偶遇他的。

陳奕迅（IG@mreasonchan）

歌神陳奕迅的歌迷遍布世界各地，是香港男歌手最具影響力的代表之一。（陳順禎攝）

博主續寫道：「這次雖然依舊住了大坑附近 卻並未有太大期望～直到今天中午去大坑那里的茶餐廳吃完飯 在轉角的咖啡店旁邊 看到一個似乎很熟悉的背影 一開始不敢確認 偷偷在後面嘀咕了一句:“Eason？”他一開始應該也不想讓我認出徑直走進了咖啡店 我在門口等他出來 企圖再次確認跟他打招呼 並告訴他我剛去看了他寧波的演唱會 他友好回應並和我們合影 一直笑著 超nice 此時的我已經激動的語無倫次 順便厚臉皮要了簽名 旁邊也有些粉絲開始要和他合影 匆匆合影完 依依不捨地目送他離開～現在後悔很多想說的話還沒說 今天注定要失眠了。」陳奕迅簽名給博主，還寫了她名字以及加油為她打氣，十分暖心。

有網民於香港一茶記偶遇陳奕迅。(小紅書)

有網民於香港一茶記偶遇陳奕迅。(小紅書)