林家謙高EQ回應周啟生「廢青論」　笑自己技不如人：我彈琴簡約啲

林家謙昨日（24日）出席《新城33周年台慶Show》，回應有關早前被周啟生公開指是「廢青」。除了林家謙外，就連他的粉絲都被周啟生罵，引起不少網民熱話。周啟生之前除了批評他是廢青外，更指自己彈琴用3隻手指就可以勝過他，他笑指自己技不如人：「我彈琴簡約啲。」

林家謙昨日出席《新城33周年台慶Show》回應有關早前被周啟生公開指是「廢青」。(梁碧玲 攝)

林家謙表示不認識周啟生，他不介意被指是廢青兼自己都帶有點認同，而認同的地方他則指因為新碟《ISFP》的主題是懶：「最後先衝去完成工作。」所以讓人感覺不夠勤力，要人催促之下才開始工作。

林家謙表示不認識周啟生亦不介意被指是廢青。(梁碧玲 攝)

林家謙不覺得周啟生的言論對他帶有批評，他亦表示會尊重前輩的意見，因為每人都有發表意見的自由。林家謙對此是理事解的，所以沒有因此而感到不開心，而且會回去反思。林家謙指此事會成為他創作歌曲上的靈感，會平衡不同元素，包括「耍廢」。

林家謙不覺得周啟生的言論對他帶有批評。(梁碧玲 攝)

另外林家謙好友Tyson Yoshi日前被網民性騷擾，他聽後表示質疑及不相信：「佢性騷擾人哋吧，我唔覺得係畀人性騷擾。」更指他是「開心share」，如果是真的應該早已經報警處理。林家謙笑指自己經常被Tyson Yoshi騷擾，才覺得他不會被人性騷擾，笑指：「因為Tyson Yoshi成日打電話嚟騷擾。」