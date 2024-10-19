你的謊言也動聽劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+簡介

《你的謊言也動聽》陸劇改編自同名小説。有吳孟璋、施若旻作為編劇，陳世嶧為執導，由陳星旭、張予曦領銜主演的一套以現代為題材的電視劇。兩位演員首次合作，陳星旭有參演近期熱播的《你也有今天》、《我的翻譯官》，期待他們的魅力和演技為劇本擦出火花！本文將會介紹這部劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

《你的謊言也動聽》｜劇情大綱

在西南一處災區中，一支由醫療專家和志願者組成的救援隊抵達現場，同行的還有著名女演員秦翡（張予曦 飾）。外界猜測秦翡只是為了博取關注而來當志願者，做一場精心策劃的公關騷。然而事實截然相反，秦翡非常認真投入救援工作，甚至在危急時刻不顧個人安全，無所畏懼地拯救他人。在並肩作戰的日日夜夜中，醫療隊長行知止（陳星旭 飾）慢慢發現了秦翡的堅毅與純真，兩人的認識越來越深厚。秦翡回憶起多年前參加舞蹈比賽時發生意外， 在危急關頭之中，就是眼前這位年輕醫生行知止及時救了她一命，讓她重拾生存的希望，如今在災難救援中再次相遇， 一切都是緣份的注定！在生活和事業上，兩人一直支持著彼此，行知止再次有機會參與重要的救援任務，而秦翡努力地成功重獲大眾的認同。秦翡告訴行知止：「你以生命救援生命，你答應過我，平安歸來，你説的話我都相信，哪怕謊言也動聽 。」只有行知止深知秦翡假裝外表高傲，她那些虛張聲勢的謊言背後其實是對愛情的渴望和畏懼。

《你的謊言也動聽》播出時間｜最新追劇日曆

《你的謊言也動聽》一共有36集，由愛奇藝播放，在10月19日晚上19:00首播，首日VIP更新6集，非會員更新2集。之後會員更新2集，非會員更新1集。

《你的謊言也動聽》｜演員人物關係圖

《你的謊言也動聽》｜演員

陳星旭 飾 行知止

西醫院康復中心的醫生，擁有英俊的外表， 在關鍵時期出外救援

你的谎言也动听@Weibo

張予曦 飾 秦翡

曾經是首屈一指的舞蹈家，遭遇意外後變成知名女演員，外表傲嬌，其實內心善良