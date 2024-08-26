龍婷雪藏一個月極速解凍　從7宗感情瓜葛睇TVB藝人「冷藏期」

TVB向來有「演藝界銅人陣」之稱，但想在這個銅人陣突圍而出，除了演投好、有綜藝感和努力工作還是不夠的。就如助理總經理樂易玲所說，公司藝人也需要「聽話」。至於「唔聽話」或行差踏錯又點算？輕則工作量大減，重則「冷藏加雪藏」，甚至雪到合約期滿的一天也大有人在。

網民常說「感情問題一律建議分手」，在TVB角度來說，感情問題卻複雜得多！打個譬如，某上位小生力追某小花的話，如果太過分則有可能只被「照一照肺」，但如果牽涉第三者的三角關係，則「雪藏期」較長。就以往例子來說，「雪藏期」往往沒有準則，而大多數因應藝人地位，嚴重程度及輿論多少而有所不同。就以「龍婷hello kiss人夫」事件來說，其實大概一個月就解凍屬非常短時間，可能是一方面是TVB急於安排《中年》幫出騷搵銀，另一方面覺得只屬「花生」一則，毋須「雪藏」吧。

1. 張致恆自出道以來，緋聞多不勝數。雖然他以Boyz身份出道，但也不時有參演TVB劇。在2019年7月，爆出「一腳踏多船事件」後，形象直線急插，工作全數停工。至今張致恆依舊被保留在TVB官網男藝人名單中，但有沒有工作安排就是後話了。

2. 2020年3月爆出「與已婚黎振燁車廂偷食蛋糕事件」後，朱智賢就隨即被TVB「急凍」。4月底開記者會之後就一直處於被「雪」狀態。2021年3月始「解凍」出席劇集《愛美麗狂想曲》的宣傳活動。（IG@ashley_ellabel）

3. 事件男主角黎振燁就冇咁好彩，發生後直接跌入「黑洞」翻身無期。當年原定參演的電視劇《拳王》及《七公主》亦被易角。（資料圖片）

4. 2019年4月爆出「安心事件」後，黃心穎更是直接神隱，至2022年7月才透露自己與無綫電視的藝員合約已結束。TVB於2023年2月亦將她的藝員資料撤下。（資料圖片）

5. 2017年頭，鄭俊弘被踢爆背着拍拖三年多的未婚妻Beebs偷食何雁詩。事件後他暫時停工，回加拿大休養及往美國進修音樂。不過，鄭俊弘就只是處於「半冷藏」狀狀態，事關戀情曝光後一直有出歌，只是較少於公開活動露面。（資料圖片）

6. 憑參選港姐的廖慧儀，因2020年12月「前男友墮樓」影響而被「雪」。事件令廖慧儀形象再次下滑，TVB亦播起由擔任娛樂新聞台擔任主播的決定。當年《歡樂滿東華》原定出現她的演出，但最終決定採用預先錄影方式避開傳媒追採。直到2021年11月始回復演藝工作。

7. 2023年8月，徐文浩搭的士期間與一名女子「激鬥」。事後有傳被無綫雪藏，高層下令暫停他所有拍攝劇集工作，連有份擔任獎佬的綜藝節目《開心無敵獎門人》亦被叫停。幸好「雪藏」兩個月後就冇事，可以出席劇集宣傳活動，但奈何戀情見光死。（截圖）