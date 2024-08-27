余文樂激罕大曬囡囡側面　兩父女冧爆咀嘴惹爭議被狠斥：戀童癖

現年42歲的余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚，兩人育有一仔一女余初見（Cody）同余初心（Celest），而余文樂亦從型男變成潮爸，近年主力打理自家潮牌。余文樂平日都好保護一對仔女，從未曝光仔女的正面，但日前他就激罕曬出囡囡的側面，相中所見，余初心坐在爸爸的大髀上，又攬住爸爸嘟嘴錫錫，畫面溫馨，余文樂亦冧爆寫道：「❤️❤️❤️」不過兩父女咀嘴的畫面就惹來外界爭議！

余文樂在2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（IG@sarah9_23）

育有一仔一女余初見（Cody）同余初心（Celest）。（微博@余文樂）

好錫囡囡。（微博@余文樂）

掌上明珠！（微博@余文樂）

有網民認為畫面引起令人不適，批評余文樂不應同囡囡咀嘴，更掀起一陣罵戰：「雖然我也是他粉絲，但是我有自己的三觀接納不了這種親嘴」、「有娃了也理解不了，非得親嘴」、「感覺有點不對勁」、「有點生理不適」，甚至狠斥：「這個不是小嬰兒，我感覺有點戀童癖的感覺」，不過亦有網民留言力撐：「滿滿的父愛」、「好有愛」、「也是子女對父母的愛啊」、「有可能是女兒主動想親爸爸呀」。

余文樂同囡囡咀嘴。（IG@lok666）

惹來外界爭議！（網上截圖）

余文樂的囡囡余初心在2020年年尾出世，但王棠云懷孕至28周，女兒就早產，僅重1000克（約2.2磅），一度陷入危險期，需要入住加護病房，當時王棠云與老公余文樂看着囡囡小小的身軀卻插滿喉，相當心痛：「我只能坐在保溫箱旁邊崩潰，沒辦法替她承受這些。」而余文樂亦曾有感而發說：「還記得妳剛出生的時候看到妳的第一眼，爸爸的眼淚就落下來了，很擔心妳，也替妳感到痛苦，剛出生就要受到這麼大的考驗，我當時想，如果可以替妳受苦，我會直接跟妳交換，在醫院的三個月，看到妳一路路過關，上天對我們是很好的，直到今天看到妳健康快樂的樣子，爸爸心裡是真的很開心，也很安慰，妳是我和媽媽的小天使，Love you Celest。」

王棠云與老公余文樂看着囡囡小小的身軀卻插滿喉，相當心痛。（IG@sarah9_23）

得來不易。（IG@lok666）

好有愛！（IG@sarah9_23）

冧爆！（IG@sarah9_23）

好可愛。（IG@sarah9_23）