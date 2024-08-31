夏文汐難忘40前經典舊作血腥內藏淋身嚇暈留陰影：內臟係暖

由陳可辛執導的電影《醬園弄》由章子怡、雷佳音領銜主演，在內地掀起熱話。有影迷發現，原來「醬園弄殺夫案」早於40年前被改編成小說及台灣電影《殺夫》，當年更由年僅19歲的一代港產女神夏文汐主演。夏文汐於電影中飾演淒楚的屠戶妻子，更突破尺度上演受虐、血腥戲份，繼《烈火青春》《唐朝豪放女》後，在夏文汐生涯中甚具代表性。

夏文汐在電影《殺夫》傾力演出。

9月28日夏文汐現身大埔亞視總台出席「第35屆亞洲小姐競選全球大賽暨香港區」啟動禮。提起當年在電影《殺夫》中面對受虐血腥戲份，夏文汐接受《香港01》訪問時仍心有餘悸：「其實成套戲對我嚟講係好難忘，喺我拍第一場戲，就俾我老公虐待，又唔俾飯我食，又唔俾飯我食，又被佢打到懵咗，又要同佢洞房。不過有一場戲到而家我都係歷歷在目，就係講佢喺我面前劏開隻豬個肚，然後將隻豬嘅內臟全部倒落我個身度。事前導演係講咗會拍呢場戲，變咗嗰陣時拍之前我已經驚定先，個人係咁震。」

夏文汐在電影《殺夫》傾力演出。

夏文汐在電影《殺夫》傾力演出。（陳順禎攝）

夏文汐續說：「當佢將啲豬內臟倒落我到，我係感覺到啲內臟仲係暖，嗰吓我真係大叫咗出嚟，因為我真係好驚，跟住我成個就暈咗，然後導演埋嚟叫醒我，仲話就係要呢種真實感，記得個場戲係一Take過，唔使再拍第二次。（拍完沖咗幾次涼？）拍完之後即刻返去沖身，係咁用滴露番梘洗咗好幾次。其實呢件事對我造成好大陰影，係你令我諗返起，呢場戲我真在太驚。（敢唔敢食豬？）豬會食，但唔會食內臟。」