《英雄本色》真實版車房變餐廳　神父要入職員工坐過監獲食客支持

由倪嘉雯（Carmen）、黃嘉雯（Carmaney）、王嘉慧（Cathy）、廖慧儀（Jessica）、伍倩彤（Gillian），蔡景行（行仔）、范莎莎（Zaza）主持的飲食節目《美食新聞報道》，逢周三、周五晚9點半及周四晚9點35分於TVB Plus（82台）播映。

胡頌恆神父選擇在廟街開店，是認為這區有更多需要幫助的人仕。

胡頌恆神父選擇在廟街開店，是認為這區有更多需要幫助的人仕。

位於廟街的餐廳主打點心，店內貼出聖經經文。

位於廟街的餐廳主打點心，店內貼出聖經經文。

吳宇森導演經典作品《英雄本色》中，有「堅叔」曾江專收留坐過監的更新人仕、《古惑仔》電影中已故阿叔林尚義飾演的神父，專向一班蠱惑仔傳播福音，現實中就有位外藉神父集兩者大成。今晚（29日）「故事味緣」主角是在港傳道15年的胡頌恆神父，他在廟街開設餐廳主打點心，請人條件非常獨特，門口招聘廣告標明「Vacancy︰criminal record required」（空缺︰需有犯罪紀錄）他笑說︰「我哋開餐廳係想服務出監獄嘅人，畀機會佢哋有工作。所以請人唯一條件就係要有案底、坐過監先至會請。」

位於廟街的餐廳主打點心，店內貼出聖經經文。

社工兼餐廳經理Lucia替神父工作了7年有多。

員工Billy 19歲便開始吸毒。

負責廚房的阿樑自言在餐廳工作尋回自尊。

據統計，更新人仕的標籤很難磨滅，難找工作難被人接納，好多釋囚寧願重回監獄，所以再犯事比率接近一半，神父說︰「想服務出監獄嘅人，畀機會佢哋有工作，冇工作佢哋好快會再有問題。」

負責廚房的阿樑自言在餐廳工作尋回自尊。

胡頌恆神父表示經營點心店的原因，是方便坐埋一枱傾偈。

胡頌恆神父表示經營點心店的原因，是方便坐埋一枱傾偈。

不少食客都身體力行支持神父的餐廳。

餐廳出售號稱全港獨家炮製的吞拿魚粟米煎餃。

他透露經營點心店的原因，是方便大家溝通，坐埋一枱傾偈。在餐廳負責廚房工作的阿樑，以過來人身份講感受，他說︰「其實呢度真係畀咗機會我，重新喺社會立足。我入過戒毒所，喺度工作開心嘅，有同事一齊守望、有傾有講。」阿樑直言有份工作是其次，窩心的地方是得到關懷，他感動的表示︰「第二度地方唔會畀到。」

多年前胡頌恆神父曾在重慶教英文。

胡頌恆神父每日巡經廟街大街小巷，為需要的人提供幫助。

胡頌恆神父每日巡經廟街大街小巷，為需要的人提供幫助。

另一位出鏡的Billy自言19歲開始吸食「白粉」，入過喜靈州戒毒所，她說︰「最近嗰次係衰販運毒品，喺度負責洗碗工作咗幾個月，有刑事紀錄搵嘢做係好難，好多係唔願請，多謝神父畀我喺度工作，好開心有免費住宿。」

胡頌恆神父視香港為家，笑言另一個想去的地方是「天國」。

今晚《美食新聞報道》主持（左）伍倩彤、王嘉慧。

餐廳經理兼社工Lucia笑言為了「報答」神父，他們獨創了一味「吞拿魚粟米煎餃」，相信是全港獨有，她笑說︰「神父鍾意食吞拿魚，所以做成餡料加入餃子，加粟米係增加口感。」神父笑言在重慶教英文那幾年愛上餃子，形容是「最好的美食」。他每日都會巡經廟街大街小巷，他說︰「廟街係最多人要幫手嘅地方，出監獄嘅人、吸毒者、露宿者。好開心香港係我屋企，之外只有一處地方想去就係天國。」