蔡少芬自爆曾同囡囡走失好可怕　網民聽後超驚：太粗心了

由古裝劇《後宮甄嬛傳》延伸的綜藝節目《煥新環遊傳》相當受歡迎，每每播出都成為熱門話題。而在最新一集中，蔡少芬（Ada)分享這輩子丟過最離譜的是甚麼時，沒想到她曾有兩次丟失了大女兒張楚兒（當時約兩歲），令她感到相當可怕，而網民們聽到她故事後都直指她太過粗心大意，但另有網民替她說話，直指做媽媽的真的很不容易。

《煥新環遊傳》相當受歡迎。（蔡少芬微博圖片）

在節目中當大家聚首閒聊時，提到這輩子發生過丟過暴離譜的是甚麼時？沒想到Ada二話不說表示自己曾丟失大女兒張楚兒，頓時令在場所有人大為吃驚，她表示：「我帶她去澳門玩，然後我抱住小的，爸爸媽媽婆婆爺爺，還有我老公都在。我就想我姨應該在看着她，要不是婆婆爺爺在看，我們要坐計程車，上車了，我姨就問我『大女兒呢？』她在婆婆爺爺那邊車吧！我的姨很好就走過去看，沒有，我們那個車也沒有，我們就轉過去看，女兒站在那邊跟一個叔叔說我媽媽在那邊，（那時候她幾歲？）才兩歲差不多兩歲，很可怕。」

蔡少芬曾丟失大女兒兩次。（微博圖片）

然而，這種事不止發生一次，還有第二次，而同樣地發生在大女兒張楚兒身上，令嘉賓都笑說大女兒真的是命運多舛。Ada續分享表示：「有一次又在迪士尼，（這回丟的是誰？）也是大女兒。我們在拍照，我推着我的小女兒，拍完了我們進去小小世界了，然後一進去了，在排隊的時候，大的呢？我老公說『不是你在看嗎？』我說我去把車子停了，我怎麼可能看，我們一跑出去她很乖，她站在那邊。」所幸大女兒站着沒有到處亂跑，否則後果不堪設想。

大女兒張楚兒（右）長得亭亭玉立。（蔡少芬微博圖片）

不少網民聽完她的故事後都表示心驚膽戰，甚至直指Ada太過粗心大意，但有網民就為她講說話，直言做媽媽的她也是不想，因為要照顧小女兒，所以其他家人們要幫忙看顧，想像得了她當時一定是很緊張的。