于氏王后｜池昌旭相隔11年拍古裝　與百想影后全鐘瑞權鬥劇演夫妻

由「百想影后」全鐘瑞領軍、金武烈、池昌旭、李洙赫、鄭柔美、趙漢哲和宋再臨等人主演的全新古裝動作韓劇《于氏王后》，可謂集結歷代級演員陣容，此劇於今日（29日）重磅登場，香港觀眾更可透過「黃Viu煲劇平台」免費緊貼進度。

《于氏王后》重榜登場，有超強演員陣容。

韓劇《于氏王后》以高句麗時代為背景，講述國王（池昌旭飾）意外駕崩，于氏王后（全鐘瑞飾）來不及哀悼丈夫之死，就要解決面臨廢位的重大危機，高句麗宰相乙巴素（金武烈 飾）、三王子（李洙赫飾）以及王后的親姊姊于順（鄭柔美飾），無一不對王位虎視眈眈；暫時掌握權力的于氏設法在24小時內設立新國王，維持政局平穩，令權力鬥爭一觸即發！

高句麗宰相乙巴素（金武烈 飾）

李洙赫飾演三王子。

「怪物新人」全鐘瑞於2018年憑電影《燒失樂園》一舉成名，其後她更以《聲命線索》榮膺第57屆百想藝術大獎影后，出道僅三年便將影后寶座收入囊中，星途一片光明。《于氏王后》是全鐘瑞首次演出的史劇，早前首波劇照曝光後，網友直指她「勢不可擋」、「用眼神殺人」；製作團隊也透露她是王后一角的不二之選：「全鐘瑞能夠展現出宇熙的正直、意志和勇氣，請注意她的獨特演技。」

《于氏王后》以「王后」全鐘瑞為故事中心，她亦是百想影后。

《于氏王后》以「王后」全鐘瑞為故事中心，劇集亦雲集多位男神眾星拱照，其中池昌旭繼《奇皇后》後，睽違11年再度挑戰古裝，不少觀眾大讚他的落腮鬍造型霸氣、成熟佬味外露；「人間吸血鬼」李洙赫亦將以野心王子角色登場，展示出不同以往的沉實演技。全新韓劇《于氏王后》今日上午11時在「黃Viu」上架。