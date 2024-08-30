57歲港產型佬罕曬歌喉賀陳百祥結婚45周年　自詡是遺忘了的歌星

阿叻陳百祥與太太黃杏秀結婚45週年，慶祝活動一浪接一浪，日前就大搞派對廣邀一眾好友出席，包括：林文龍夫婦、馬國明、謝天華、劉浩龍、王晶和女兒王子涵等，就連現任保安局局長鄧炳強也是座上客，認真有Face。席間，林文龍更罕有大展歌喉，唱歌冧老婆郭可盈，並自詡是「遺忘咗嘅歌星」。

阿叻日前大搞派對，慶祝與太太黃杏秀結婚45週年。（小紅書）

阿叻不但唱英文情歌冧老婆，還送上Kiss，好Sweet！（小紅書）

一眾好友出席祝賀。（小紅書）

現任保安局局長鄧炳強也是座上客。（小紅書）

場面熱鬧。（小紅書）

還有許冠文。（小紅書）

從網上片段見到，眾人在派對上玩得非常盡興，飲到面紅紅的林文龍更即興攞起咪高峰獻唱《情憑誰來定錯對》，期間鏡頭影住其太太郭可盈，後者深情地望住老公，聽得如痴如醉之餘，不忘用電話為對方拍片，十足小Fans一樣。郭可盈更穿上短褲示人，大騷美腿，青春得來十分吸睛。

林文龍罕有大展歌喉，與阿叻合唱。（小紅書）

林文龍唱歌冧老婆郭可盈。（小紅書）

郭可盈聽得如痴如醉之餘，不忘用電話為對方拍片，十足小Fans一樣。（小紅書）

唱得非常投入。（小紅書）

郭可盈視角。（小紅書）

令人估不到的是，林文龍除了有型靚仔外，原來歌喉都相當不錯，不比歌手差，就連一向牙擦認叻的阿叻都甘拜下風，大讚：「嘩！你其實應該轉做歌手喎，咁樣搞法。」林文龍則搞笑回應對方：「叻哥，其實你係遺忘咗嘅球星，其實我都係遺忘咗嘅歌星。」

阿叻大讚林文龍唱得。（小紅書）

阿叻指對方應該轉做歌手。（小紅書）

林文龍笑指阿叻是「遺忘咗嘅球星」。（小紅書）

林文龍稱自己都是「被遺忘咗嘅歌星」。（小紅書）

其實，林文龍的確做過歌手出過歌，他曾於1993年與楊采妮合唱《緣份》；其後也唱了不少劇集主題曲，包括：《等著你回來》、《皆大歡喜》、《本草藥王》、《法證先鋒》、《十兄弟》及《布衣神相》，當中《十兄弟》主題曲《十子緊扣》更是與太太郭可盈合唱。不少記得林文龍唱過歌的網民也大讚：「林文龍唱歌挺好聽的」、「林文龍本來就很會唱，聲音很低很有特色」、「林文龍的天網多好聽啊」。

《本草藥王》主題曲《世上無難事》。（視頻截圖）

《法證先鋒》主題曲《天網》由林文龍主唱。（視頻截圖）

當中《十兄弟》主題曲《十子緊扣》，林文龍更是與太太郭可盈合唱。（Youtube截圖）

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