法證先鋒6｜朱樂洺感激佘詩曼幕後助攻　尹詩沛苦練「日式英語」

TVB劇《法證先鋒VI：倖存者的救贖》（下簡稱《法證先鋒6》）在昨晚（8月29日）播出的第14集單元個案內，飾演情緒病患者曾梓謙的朱樂洺演技獲讚，同時故事中純友誼性質的無私付出感人。是次個案頗為複雜，表面看似毫無關係的鬧市無差別殺人案與花店兇殺案，不但息息相關，背後更暗藏一段真摯感人的友情，及情緒病人的悲歌；破案關鍵除了是死者身上的「護手型傷痕」（因仇恨造成的傷口），還有花店兇手的身高；整個破案過程極盡抽絲剝繭，不少網民坦言被吸引至坐定定看足全程。



朱樂洺嘅演繹令不少網民不寒而慄。

講到唔太Care自己嘅爸爸，朱樂洺眼神好空洞。

但當聽到趙心嵐個名，朱樂洺嘅情緒即刻變得又緊張又激動；呢種變化單憑動作同眼神都分辨到。

第26期無綫電視藝員訓練班畢業的朱樂洺（Matthew），曾因客串《愛‧回家之開心速遞》而為觀眾熟悉，這次演繹曾梓謙成了其演藝生涯代表作，連續兩晚獲不少網民留言讚好及鼓勵：「個殺人靚仔做得幾似，好逼真喎」、「有啲似日劇《白夜行》，內心戲演得好好，演技明顯有進步」。

喺黃宗澤嘅逼供下，朱樂洺慢慢講出同陳熙蕊（趙心嵐）嘅關係。

而一講起心嵐，朱樂洺個樣即刻變到好回味、好開心同好幸福，而嗰種開心又有啲忘形，符合佢角色嘅人設。

而一講起心嵐，朱樂洺個樣即刻變到好回味、好開心同好幸福，而嗰種開心又有啲忘形，符合佢角色嘅人設。

而一講起心嵐，朱樂洺個樣即刻變到好回味、好開心同好幸福，而嗰種開心又有啲忘形，符合佢角色嘅人設。

而一講起心嵐，朱樂洺個樣即刻變到好回味、好開心同好幸福，而嗰種開心又有啲忘形，符合佢角色嘅人設。

昨晚，朱樂洺在監獄向黃宗澤及蔡潔的剖白戲確是演得相當出色，由最初被阿爸嫌棄的空洞及哀怨、到聽到心嵐名字時的驚恐及手足無措、到開心及忘形地訴說與心嵐的真摯友誼、到憤恨地為心嵐抱不平，再到最後知道心嵐也為了自己殺人後的極度心痛，每種情緒包括動作及反應均演繹到位，難怪獲讚好戲！喜愛給予新人機會的佳導，在這個單元故事還起用了同樣是新人的陳熙蕊（Blossom）飾演主角，Blossom的演出同樣獲得正評，網民更對於她與Matthew這個組合相當受落，封二人為「新一代傷感CP代表」。

由於曾梓謙同趙心嵐嘅友情故事太感人，唔少網民大讚二人有CP感。

由於曾梓謙同趙心嵐嘅友情故事太感人，唔少網民大讚二人有CP感。

29-35 對於好友為咗自己殺人，朱樂洺演活咗極度心痛嘅感覺。

朱樂洺同時演活咗仇恨、不甘同憤怒。

朱樂洺同時演活咗仇恨、不甘同憤怒。

朱樂洺同時演活咗仇恨、不甘同憤怒。

對於好友為咗自己殺人，朱樂洺演活咗極度心痛嘅感覺。

陳熙蕊嘅演出，亦獲讚突破咗以往「港女」嘅框框。

感激佳導提攜：佢教過我凡事有可能

朱樂洺感激佘詩曼幕後助攻

朱樂洺感激佘詩曼幕後助攻

對於角色大獲好評，Matthew感謝監製及導演用心幫忙，並特別感謝了佳導及曾在《新聞女王》中合作的佘詩曼。Matthew說：「喺我最想放棄嘅時候認識到鍾澍佳先生，佢話畀我聽就算行喺後面，只要用心做人哋一定會睇到，然後佢就畀咗今次嘅機會我。一開頭收到劇本，我心諗咁耐以嚟都未有人搵我做過咁重嘅角色，但我記得佢其中一句教過我嘅嘢係：『凡事有可能』，所以我就決定要好盡力、好盡力咁做呢個角色去報答佳導。由《新聞女王》到依家，我喺佳導身上學到好多嘢，無論私事或者戲劇上佢都教咗我好多嘢。同埋要多謝Man姐佘詩曼，因為我收到呢個角色嘅時候佢都喺現場，佢仲問我拍到邊度，又即刻叫我攞劇本出嚟同佢分析吓，佢同我講：『我哋SNK嘅個個都一定要好』好高興認識到佳導同Man姐，到依家我哋大家感情都係好好。」Matthew續指原本是歡樂先生的他，為了投入角色沉靜了好幾個月，並笑言拍攝街頭斬人戲時，因太投入以弄致拗柴要入院看急症，認真誇張！

尹詩沛話今次造型上嘅突破，要多謝劇組化妝同事嘅用心。

為咗講好「日式英語」，詩沛下咗唔少苦功。

為咗講好「日式英語」，詩沛下咗唔少苦功。

昨晚同樣搶焦的還有飾演日本妓女村上雅美的尹詩沛。在劇組化妝的幫助下、加上一出場即說日語，不少網民坦言第一眼未能認出尹詩沛。之後在劇中飾演正宗日本人的詩沛，努力地以「日式英語」向黃宗澤飾演的星柏解釋當日失踨的原因。該段戲明顯看出詩沛花了不少心思，除了所說的英文明顯有日式口音及甩甩咳咳外，還刻意調教過「Letter」及「Middle」的發音，加上奇特的Grammar，令網民讚嘆詩沛演繹日本人完全「零違和」：「有心處理細節，起碼唔會『原來又係識講廣東話』嘅感覺。」詩沛事後受訪時，坦言很開心網民沒有因她演得未夠好而出戲，並坦言有為角色下苦功：「初初劇本個英文翻譯翻得太好，但我覺得以日本人嚟講嗰啲英文太難，所以我自己重頭譯過一次然後再反覆練習，都練咗一個月左右。（你係咪刻意將好多字講歪啲？）主要係Th嘅音就變成Se， T字發音變成D字發音，R 變成 A發音咁。」

佢仲話今次個角色好有新鮮感、好好玩，仲話嚟緊有幕感人戲係佢自己最鍾意嘅。

佢仲話今次個角色好有新鮮感、好好玩，仲話嚟緊有幕感人戲係佢自己最鍾意嘅。

佢仲話今次個角色好有新鮮感、好好玩，仲話嚟緊有幕感人戲係佢自己最鍾意嘅。