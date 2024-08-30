「前微辣藝人」雲吞風光過後　失業半年：CV都send咗100封

YouTube頻道「微辣Manner」曾經是澳門，香港兩地網民熱愛的娛樂頻道之一，旗下不少藝人都因而做到風山水起。去年7月爆出「阿晶事件」，前經理人劉靜儀自殺身亡，令大批網民到涉嫌相關的微辣成員個人社交平台上聲討，其後引致向微辣成員相繼退出，工作事業亦大受影響。



雲吞和雞wing曾主持YouTube節目「雲吞叫埋雞」，每集講不同「女神」遊澳門、香港、內地景點，集輕鬆、搞笑於一身。每集點擊數都相當高。（YouTube截圖）

「大馬女神」黃潔琪Miko。（YouTube截圖）

前微辣Manner成員之一的「雲吞」（戴榮燊）於2019年離開公司後，據傳曾與街坊夾份搞茶餐廳，兼做外賣店，可惜只維持了一段短時間。其後，有指他回歸YouTube界拍片，但可惜已不及當年勇，人氣更大不如前。近年他轉型拍攝澳門特色小食店、餐廳的探店片，但讚好數大多亦只有不足300個。

仲有「西童」。（YouTube截圖）

連SuperGirls 趙慧珊（Aka）、李靜儀（Heidi）都有。（YouTube截圖）

日前（29/08）他在Threads上寫道：「半年轉工實業篇，老老豆豆 澳門依加（而家）搵工難吾（唔）難。甘（咁）一定無以前甘（咁）易，經濟差 大環境差 好彩澳門人吾（唔）差。咩面試都玩過 cv都send左100封，睇黎就快都要真正離開澳門」

「前微辣藝人」雲吞搵工難，但係冇乜網民理佢，人氣大不如前。（截圖）

有不少網民在討論區都持「食花生」的態度，有人表示這些網紅做慣幕前，大多數都不悄做普通工作：「人工低唔做，下欄野又唔做，正常人100份CV都冇份請係咪要檢討下」，又有網民指出，當年「雲吞」是因為風評不佳而被踢出微辣Manner。