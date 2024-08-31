向太直播賣名牌袋富婆熱搶購破紀錄　親身經歷吐槽奢侈品配貨制度

向太陳嵐近年在直播帶貨市場做得有聲有色，每每直播都吸引不少網民觀看，帶貨銷售額更相當之好，在直播界已佔有一席之地。近日，她在直播中稱曾經最好的銷售額成績是高達21.7億人民幣，破了自己的紀錄，金額數字令網民們相當震驚，另外還吐槽奢侈品的配貨制度。

向太陳嵐直播帶貨相當成功。（向太微博圖片）

向太在直播平台擁有逾千萬粉絲，每每直播都吸引逾百萬人次觀看，絕對是直播界的一線紅人。而據內地媒體報導指出，在最近的直播中，向太就公開表明自己曾在直播帶貨中破了自己的銷售紀錄高達21.7億人民幣，主要是銷售愛馬仕喜馬拉雅款包包，單價就已經高達159萬人民幣，而且成功賣出了900多單，由此可見奢侈品市場極大，令不少網民難以想像到底是有多少富豪在看直播買貨呢？大家都紛紛直言貧窮限制了想像。

向太直播每每吸引不少人捧場。（微博圖片）

奢侈品市場相當大。（微博圖片）

另外，向太亦公開吐槽奢侈品的配貨制度，直言有朋友的經歷要先買包包就要先買其他東西：「我一個朋友去買包買不到，然後讓她配貨，她就很生氣買了1千多萬的家具，她說我要甚麼包你就要給我。（愛馬仕的家具那簡直了不是一般人玩得起的）她只是要買包而已，那法國總店就說不行，（先買甚麼再買甚麼）對。她生氣到買了很多家具，然後說我要甚麼包就要有甚麼包。」

向太吐槽奢侈品配貨制度。（微博圖片）

而她亦分享親身經歷：「香奈兒配貨，它不敢說不給我，就說先去看看我們的珠寶吧！那我這買它的珠寶它才給我包，（奔着它的包去的，結果它要讓你先買珠寶）對，它是真的珠寶，它開了一個真的珠寶店，那個珠寶不會翻，絕對不會翻幾番，包就翻幾番。」