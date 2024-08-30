韓團T-ARA宣布下月澳門開15周年見面會　貓爪舞步曾紅遍全球

K-pop風靡全球，說起代表盛世的二代團，你又會想起那些歌曲呢？〈ROLY POLY〉、〈DAY BY DAY〉、〈Number 9〉也可能讓你回憶起很多美好的片段吧？而為了慶祝出道15周年的大日子，韓國女團T-ARA就正式宣布將會在10月7日於澳門舉行全球唯一的15周年粉絲見面會《T-ARA 15 ANNIVERSARY FANMEETING》，對她們以及Queen’s（T-ARA粉絲名稱）來說意義非常重大。

T-ARA將在下月於澳門舉行 FANMEETING。

T-ARA在2009年出道很快便佔據了K-pop女團的重要位置，出道第一年便憑藉大熱作〈Bo Peep Bo Peep〉拿下韓國KBS音樂節目《MUSIC BANK》的2次冠軍，更在SBS音樂節目《人氣歌謠》奪得3次冠軍的超優異成績！而當時在韓國的大街小巷以至全世界也有人模仿着她們的貓爪舞步，成功帶領熱潮！

T-ARA在2009年出道。

而出名寵粉的𤨒晶（Eunjung）、居麗（Qri）、孝敏（Hyomin）、芝妍（Jiyeon）四位成員除了會為今次的15周年FANMEETING預備精彩的表演外，更會跟一直以來支持她們的歌迷進行互動。好像2021年她們便為了跟粉絲的約定，自掏腰包推出《RE：T-ara》專輯，當中兩首歌曲《TIKI TAKA》和《ALL KILL》，不單換上全新形象回饋樂迷，而且拍攝的MV也非常認真，獲得粉絲一致好評。因此，T-ARA將會在澳門見面會上準備了那些項目送給粉絲，也絕對值得期待！

T-ARA的個人活動也沒有停下來。

除了團體活動，T-ARA的個人活動也沒有停下來，好像𤨒晶就在最近大熱的KBS韓劇《幸運的我們》中飾演女主角陳秀智，其扮演的精神健康醫學科醫生的內心戲大獲好評，而該劇除創下14.6%收視率的優異成績，更在7月第4週爬升至同時段的收視第1名，成績驕人！而居麗、孝敏和芝妍也在社交平台上，十分活躍，不知道今次的澳門之旅，她們會不會像早前的上海簽名會一樣，拍攝當地的名勝景點和各種美食呢？