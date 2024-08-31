曾志偉入股帶貨公司建千億王國？　合伙人瘋狂小楊哥有感人身世

近年中國內地電商興起，不少香港藝人、明星都涉足到內地做直播帶貨。中國市場之中，其中一個做得最成功就是「瘋狂小楊哥」。近期「瘋狂小楊哥」更自爆，原來曾志偉也是股東之一，更拉大隊帶過百TVB藝人出現撐場出席香港分公司的開幕典禮，更不少新聞以「千億王國」去形容「瘋狂小楊哥」的三只羊集團。到底「瘋狂小楊哥」是什麼人呢？



毫無疑問，瘋狂小楊哥係近年中國難得一見嘅創業奇才。（網上圖片）

瘋狂小楊哥原名叫張慶楊，1995年出生於安徽六安本來只是一個沒有知名度的小伙子。2015年正值中國「短視頻」大爆發的年代，張慶楊於那一年註冊了名為「瘋狂小楊哥」的網名。初時他只以拍攝網絡情景搞笑短片為主，據知當時的他已頗受歡迎。後來張慶楊轉戰抖音繼續發展，2019年產出了名為「絕望週末」的系列短片，內容多為有網癮的張慶楊與弟弟及「爸爸」一同對抗「 媽媽」的網絡封鎖為主題，內容完美地正中了對年 年輕人的心態，迅速爆紅。

大小楊童年全家福。（網上圖片）

據網上資料，大小楊哥出生於貧困家庭，兩歲時因家中貧困，父母不得不外出打工，所以兄弟兩人自小就跟隨年邁的爺爺奶奶在六安鄉下生活。隨後兩人升入初中，但中學離家足足有6，7公里遠，而楊爸就送了兩人各一部二手單車。當年學校的早餐要一元，而這兩兄弟為了節省這一元，又於早上5點起床為自己煮粥，再踏單車返學，午飯時又為了節省三元午飯錢，又會再踩6，7里路回家吃飯。

早年的「絕望週末」在中國內地圈少無數。（網上圖片）

「瘋狂小楊哥」以搞笑、誇張形式帶貨。（網上圖片）

翌年，「瘋狂小楊哥」張慶楊開始在抖音直播帶貨，將喜劇元素融入直播帶貨，更收到奇效。同年張慶楊成為立了合肥三只羊網絡科技有限公司。經營了數年後，2022年他與吳小燕合股創辦三只羊（合肥）控股集團有限公司並擔任法定代表人。

曾志偉入股「三只羊集團」香港分公司。（資料圖片）

其後的故事大家都應該猜到，「三只羊集團」迅速發展擴張業務，只工由最初的兄弟兩人擴充至600多人，後來更涉足傳媒、創業投資甚至物流等行業。有報道指，有傳「三只羊集團」現時市值超過一千億元，而小楊哥張慶楊也曾在透露過薪酬開支不菲：「50萬、500萬都不夠養一些中高層，5000萬是差不多的」。據一些報道指，三只羊進軍香港開設分公司，更以月租20萬租下灣仔海邊大廈一個5000呎高層單位用作辦公室。近月，「三只羊集團」在香港設立分公司，無綫電視總經理曾志件更入股榮升為老闆。

近年曾志偉都曾出現在直播間中，引起不少話題。（截圖）

曾志偉入股「三只羊集團」香港分公司。（資料圖片）