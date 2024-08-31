陳慧珊博士學位讀足8年即將畢業　澄清冇退休被問回巢TVB大賣關子

陳慧珊（Flora）昨日（30日）出席汽車品牌活動，並擔任大會司儀，她在接受訪問時表示：「其實呢幾年大家都知道我好努力咁完成我個論文，終於隔咗八年我個論文終於寫完啦！下個月就做完口試，希望pass咗就可以攞到香港大學修讀教育博士學位，可以用嚟更加做一啲有意義嘅嘢。」

陳慧珊（Flora）昨日（30日）出席汽車品牌活動，並擔任大會司儀。（梁碧玲攝）

透露女兒下年升讀大學

陳慧珊透露女兒鍾律然（Mira）下年升讀大學，並表示：「好值得，好有滿足感，原本係讀六年，但變咗讀八年，都咁支持我，當係喺教育界裏面未必係完全，但而家已經係10幾年啦！但係咁多年都仲支持我。始終我就係演員出身，但係大家都可能知道我係喺美國嘅時候都係做代教，同埋喺新聞度做PA，唔需要淨係行一條路，人生有信心同埋有決心最緊要。」她續指自己應該於本年11月至12月左右就會畢業。

陳慧珊博士學位讀足8年，今年終於畢業。（梁碧玲攝）

自爆籌備電影拍攝

被問到現階段是否在深圳有做教育的工作，她表示：「邊度做教育工作都得，遲啲有更加多嘅嘢同大家講，當然我都有教育嘅工作。」提到是否正在籌備電影拍攝，她直言：「其實而家嘅階段都有，大家都有睇訪談節目《放學後》，就算我讀緊書同我先生一齊，都係有做呢樣嘢會繼續做。」而講到是否會正式上映時，她就表示：「我哋有唔同嘅計劃，做好件事先，要符合學生、父母同埋教育界嘅要求。」

陳慧珊、宣萱和胡杏兒為節目《放學後》重回成長地英國。（資料照片）

被問回巢TVB拍劇竟大賣關子

近日林保怡回巢TVB拍攝新劇《刑偵12》，被問到是否也有「戲癮」時，陳慧珊表示：「保怡係一個好拍檔，唔知大家會唔會見到我啦！有機會點解唔去嘗試呢？」提到曾志偉是否親自邀約「出山」拍戲，她說：「我都冇退休過點出山，所以冇需要出山，其實兩樣嘢都可以做，無論係教育同埋娛樂事業，有意義嘅嘢我都非常樂意。」至於會否想拍類似《新聞女王》的劇集，她坦言：「我自己冇睇到，都好少睇電視。（想挑戰什麼類型的角色？）暫時冇諗法，其實任何嘅角色都係一個挑戰，想做一個好嘅演員，就算唔係劇本寫得好標緻，但你搵到一個位可以加一啲嘢落去，做得好有意思就可以。」她表示暫時沒有與任何藝人合作的想法。

陳慧珊指自己好少睇電視。（梁碧玲攝）

至於現階段經常與老公鍾家鴻出雙入對工作，是否等於邊工作邊拍拖，她笑言：「呢一樣嘢就要問吓我老公，同埋非常感恩有咁嘅女兒，講到就非常感恩想喊，我係好以女兒為驕傲，佢真係非常懂事，從來都冇要求過要任何嘢，佢都好支持，知道媽咪今日係做司儀，我今日臨出門口個女兒都攬一攬話Good luck。」提到昔日是否跟鄭伊健拍過MV，她表示：「好多年啦，20幾年啦！佢係我第二套MV一齊合作拍，都已經好耐。」