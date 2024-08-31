車銀優現身香港引過千名粉絲迫爆商場　鄭裕玲大讚成熟有男人味

韓國男神車銀優今日（31日）以品牌大使身份現身香港出席咖啡新產品發布會，一眾粉絲一早已經連夜守候於商場霸定頭位，現場有過千名粉絲迫爆商場，場面熱鬧。大會更邀請了熟悉韓流的殿堂級藝人鄭裕玲（Do姐）擔任活動司儀。

車銀優今日（31日）以品牌大使身份現身香港出席咖啡新品發布會。（梁碧玲攝）

鄭裕玲（Do姐）擔任活動司儀。（梁碧玲攝）

車銀優除了較早前為品牌拍攝令粉絲心跳加速的高質平面廣告及廣告片外，今次親身到訪香港宣傳兩款全新產品，與粉絲近距離接觸，讓一眾粉絲們可以一睹Oppa的風采。活動上車銀優直認是咖啡新產品的超級愛好者，每天都需要飲兩支或以上，他說：「早上我會喝冷萃黑咖啡，這款咖啡散發濃郁的堅果香氣，味道香醇而不帶酸，口感順滑輕盈。當然，同時也能幫助我提神和消除浮腫！」

車銀優直認是咖啡新產品的超級愛好者，每天都需要飲兩支或以上。（梁碧玲攝）

談及再次來到「美食之都」 有甚麼港式美食令車銀優印象深刻：「我好掛住香港的蛋撻 ，我真的很喜歡吃蛋撻，每次來香港我都必食蛋撻，搭配冷萃黑咖啡就係最perfect的配搭。」車銀優在活動現場毫不吝嗇向在場粉絲們大派福利，先以廣東話邀請粉絲享用咖啡，其後更即場擺出多個帥氣迷人動作及還原廣告樣子，滿足粉絲們要求。同時亦大玩「估中文」遊戲，由車銀優以韓文拼音讀出廣東話潮語如「世一」、「點部署」、「笑一個」，引起粉絲歡呼。

車銀優即場擺出多個帥氣迷人動作及還原廣告樣子。（梁碧玲攝）

問到再次見到車銀優的感想，Do姐都難掩喜悅地說：「大家都知我鍾意韓星，當日車銀優剛出道我就知道他非池中物必定大紅。今日他已經是紅遍全球的韓流明星，今次再見到車銀優真係非常開心！我之前都因為車銀優而買了咖啡，以示支持！周圍都賣斷市，我還找了好幾間店才買得到！今日再見車銀優，他不但比以前成熟了，更增添了幾分男人味，能夠與他詳談、玩遊戲和合照。」