TVB「40路女星」仲正過後生女　陳自瑤李佳芯以外呢位都係潛力股

TVB最近積極宣傳傳統選美節目《2024香港小姐競選》，而另一邊廂ViuTV就搞搞新意思，舉辦選美真人騷《美麗40路》，旨在帶出年齡不是界限，就算女人到了40歲，無論單身或已婚也可以美麗。對於兩個電視台對壘，網民就提議不如TVB都搞個「40路選舉」。那麼TVB有誰合資格競逐「最正40路」呢？

1. 黃翠如，42歲。（IG@wongtsuiyu）

2. 胡定欣，42歲。（資料圖片）

3. 陳自瑤，43歲。（IG@chenchiyiu）

4. 陳茵媺（Aimee），43歲。（IG@aimeechan_official）

5. 姚子羚，43歲。除咗陳自瑤、李佳芯、陳煒幾位熱門人選，姚子羚都係被網民評為最正40路嘅一員！（劇照）

6. 點少得李佳芯（Ali），41歲。（IG@aliaime）

6. 點少得李佳芯（Ali），41歲。（IG@aliaime）

7. 佘詩曼，49歲。（VCG）

8. 陳煒，不過已經50歲。（IG圖片）

9. 莊思敏，44歲。(IG圖片)

10. 朱凱婷，47歲。（IG圖片）

11. 張美妮，44歲。（IG@meinicheung）

12. 梁芷珮（Christy），42歲。（IG@imchristyleung）

13. 呂慧儀，41歲。呢張相有啲舊，但係相信呂慧儀而家身材都係差唔多。（微博@呂慧儀）

14. 宋芝齡，45歲。主打一雙修長美腿。（截圖）

15. 楊卓娜，46歲。（網上圖片）

16. 滕麗名，48歲。（網上圖片）