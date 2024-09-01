TVB「40路女星」仲正過後生女　陳自瑤李佳芯以外呢位都係潛力股

TVB最近積極宣傳傳統選美節目《2024香港小姐競選》，而另一邊廂ViuTV就搞搞新意思，舉辦選美真人騷《美麗40路》，旨在帶出年齡不是界限，就算女人到了40歲，無論單身或已婚也可以美麗。對於兩個電視台對壘，網民就提議不如TVB都搞個「40路選舉」。那麼TVB有誰合資格競逐「最正40路」呢？
1. 黃翠如，42歲。（IG@wongtsuiyu） 3. 陳自瑤，43歲。（IG@chenchiyiu） 4. 陳茵媺（Aimee），43歲。（IG@aimeechan_official） 5. 姚子羚，43歲。除咗陳自瑤、李佳芯、陳煒幾位熱門人選，姚子羚都係被網民評為最正40路嘅一員！（劇照） 6. 點少得李佳芯（Ali），41歲。（IG@aliaime） 6. 點少得李佳芯（Ali），41歲。（IG@aliaime） 11. 張美妮，44歲。（IG@meinicheung） 12. 梁芷珮（Christy），42歲。（IG@imchristyleung） 13. 呂慧儀，41歲。呢張相有啲舊，但係相信呂慧儀而家身材都係差唔多。（微博@呂慧儀） 14. 宋芝齡，45歲。主打一雙修長美腿。（截圖）