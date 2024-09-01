一代拜金名媛英國倫敦狂掃二手市場　揀珠寶輕鬆殺價盡顯富貴底氣

現年61歲的章小蕙年輕時是娛樂圈的傳奇人物，前夫鍾鎮濤（阿B）及前男友「白頭佬」陳曜旻先後破產，章小蕙毅然割席離婚，寧願向法院打官司，亦不願申請破產。及後官司迎來勝訴，章小蕙也華麗轉身，發展帶貨事業，由一代「拜金名媛」榮升「帶貨女王」，吸金力驚人。

章小蕙當年欠下一身債，但仍無阻佢富貴生活。（視覺中國）

章小蕙早前拍片講述當年身處倫敦的迷茫期，說完後章小蕙繼續與觀眾分享倫敦行，當然不少得掃貨環節。章小蕙近日現身倫敦二手市場購物，睇手袋、首飾及畫作。章小蕙熟門熟路，一見到珠寶對眼就發光，當店主提出為600英鎊（約6143港元）時，章小蕙笑言可即場講價至450英鎊（約4607港元），說時語調輕鬆，相信以章小蕙吸金力及家底，購買力絕對無問題。

講述B哥哥與前妻章小蕙的故事。（圖片來源：視覺中國）

早前有網民重提她跟前夫鍾鎮濤一起炒燶樓欠債2.5億元，最終B哥破產收場，而章小蕙大難臨頭割席離婚。至於前男友「白頭佬」陳曜旻，當年傳出章小蕙介入對方婚姻，最後陳曜旻上演了離婚、分手、破產三部曲，並於2020年離世；其後章小蕙有了自己的品牌，繼續奢華生活。雖然網民重提舊事，但章小蕙依然故我，繼續享受，「登六」後依高貴優雅，獲讚似一朵「香氣馥郁的玫瑰」。

章小蕙繼續帶大家掃貨。（抖音）

掃貨。（抖音）

睇珠寶。（抖音）

過百年歷史。（抖音）

店主開價600蚊英鎊。（抖音）

章小蕙稱可講價講到450英鎊。（抖音）

睇畫作。（抖音）

章小蕙曾經活躍娛圈活動。（視覺中國）

章小蕙曾經活躍娛圈活動。（視覺中國）