10個曾自爆超窮藝人｜準視后去飲冇錢畀人情　有人食足9個月麥皮

近日周殷廷（YT）在社交平台發文表示：「回想初出道時，很窮很難捱。吃飯轉凍飲，都考慮很久。」他在訪問中再透露，窮到盡頭時，一分一毫都有分別，表示：「唔知你有無試過想返屋企 ，拍八達通時係唔夠錢去你想要嘅站，然後要行幾個鐘返去，我係有試過窮到呢個程度。」

周殷廷連飲凍飲都曾經要諗過度過，更試過要行路返屋企。（資料圖片/陳順禎攝）

周殷廷窮到八達通唔夠錢要行去目的地 與環球續約條件係開紅舘

其實藝人很多時都是表面風光，開一次工要搵人裝身，很多時等幾個月先有糧出，長期入不敷支。以下盤點10位曾自爆窮到燶藝人，戶口過3位數都唔使旨意上榜，有人試過得幾蚊、有人試過去飲冇錢畀人情，長期食公仔麵食到面色發紫入醫院等。而有一位現時在中港撈到風生水起的前電視台高層，更竟攞過綜援！

（1）王浩信

王浩信2018年憑《踩過界》攞視帝時的一番感受，令人相當感動，他當年做歌手出道，發展未如理想，戶口得返雙位數，後來才轉戰電視台。王浩信感謝TVB在其低潮時扶他一把：「TVB 8喺我雙位數嘅時候搵咗我做，我諗C君都知。佢喺我雙位數嘅時候，搵咗我做音樂主持，令到我由冇錢做到爆咗Show，雖然TVB 8就快冇，但唔緊要，我都好多謝。」又哽咽多謝父母，自爆多年來一蚊都冇拎過返屋企，但家人仍容許他任性下去。

王浩信從戶口得兩位數的歌手，變成兩屆視帝。（資料圖片）

（2）高海寧

高海寧（高Ling）選美出道至今不愁冇工開，近年更備受無綫力捧，去年勇奪「最佳女配角」。不過她曾自爆13歲時從南京來港生活，住在旺角女人街的天台屋，跟兩位弟弟逼在一間房，但從不覺得地方淺窄，反而大家可以更親密。而入行初期高Ling收入有限，試過去飲做人情，戶口只得600蚊，「基本價」800蚊都拎唔出。不過她仍將僅剩的600蚊拎去飲宴，剩返幾十蚊都撳唔出，要靠媽媽過數，齊頭一百畀佢先撳到出嚟。

高海寧試過去飲撳晒全副身家都唔夠錢畀人情。（IG@sammkoling）

（3）張秀文

有「咪神」之稱的港姐亞軍張秀文，當年曾道出藝人辛酸，公屋長大的她指收入不穩定，初入行時人工低到唔使供強積金，但裝身錢卻不能慳，不惜要借貸度日：「開頭幾年都係貼錢返工，捱到就嚟要借錢，去到最邊緣，戶口銀行戶口剩番兩位數$56.4，最後連卡數都找唔到，貸款周轉兩、三個月都試過，到公司出糧就即刻找數。」即使之後環境好轉，儲到六位數積蓄，但遇上淡季或冇Job時，就要「食老本」。

她又曾回憶起，入行後住家姐屋企，但地方細要做廳長，或者住姨甥女房間、瞓兒童床等，她說：「唔夠長要屈埋雙腳嚟瞓！（慳得咁緊要？）係呀，嗰時搭的士都要儲錢！出鏡要有衫、裙，都係家姐幫我喺淘寶，用一百幾十蚊買裙或高踭鞋出鏡用！」不過她現時已嫁才俊做闊太，婚後神隱唔使做。

張秀文曾透露自己戶口得$56.4，更要寄居家姐屋企及著淘寶衫出活動。（IG圖片）

（4）江若琳

江若琳當年與前經理人公司寰宇陷糾紛，老闆娘趙雪英承認已與丈夫林小明分居三年，正在辦理離婚，受訪時被問江若琳是否第三者，她未有否認並眼泛淚光，其後江若琳發毒誓否認：「有搶人老公不得好死！」而江媽媽為幫女兒出頭，向傳媒大爆江若琳每月人工得一萬，並展示紅簿仔作有力證據，力證女兒銀行存款於未出糧時低至港幣58.08元，顯示她沒有被「特別照顧」。

江若琳母親不忍女兒蒙受「狐狸精」之名，向記者展示其銀行存款得$58.08，以證女兒沒有被「特別照顧」。（資料圖片/陳順禎攝）

（5）蝦頭（楊詩敏）

從舞台劇界轉戰影視圈的蝦頭（楊詩敏）也經歷過銀行戶口得兩位數的日子，但她認為並不是什麼天大的問題，樂觀面對，表示：「大不了使少啲，總會有工作賺錢機會，再唔係咪問人借囉，事實上我又真係咁樣碌過。」她加入TVB及邵氏兄弟後發展不錯，不過由於冇乜經濟壓力，她兩年後與邵氏和平分手，「邵氏係大公司，有可能令我事業更順暢，所以有人會覺得我蠢，但我其實真係無諗，哈哈！我雖然係有屋企人要養，但唔係好大壓力，所以心態較隨意，覺得夠用就可以，可能因為咁所以唔係有太大鬥心。」

蝦頭雖然試過窮到問人借，但又覺得生活豐儉由人，總會搵到工作做。（資料圖片/葉志明攝）

（6）馬貫東

馬貫東2007年藝員訓練班入行，至今已17年，但早期寂寂無名，被誤以為在電視台做道具。他曾指頭10年人工不高，情况最差時戶口得單位數，要問媽咪攞錢，他憶述：「當時銀行戶口餘額剩單位數，撳都撳唔出，好彩維持咗唔係好耐。屋企從來冇畀壓力我，一句打擊說話都冇講過，仲好支持我繼續追夢。」

馬貫東戶口曾留返雙位數。（資料圖片）

（7）唐文龍

唐文龍當年在TVB和亞視都有一定知名度，之後北上發展，人人都以為「人仔」易賺，唐文龍卻曾表示：「喺TVB無論如何都會有工作，除咗個人因素，每月都有收入，但外面嘅世界，無工作就無工作，就算你主動敲門都冇用。」他說第一次人生經歷最低潮是剛返內地沒工作，接近一年冇錢供原本的物業，要靠父母、朋友幫手；第二次低潮期就足足兩年沒收入，要咬緊牙關過，他說：「試過九個月只食麵包同麥皮，冇錢唔敢出街，朋友都冇面子去見，好彩當時有另一寄託，就係練功夫，學詠春，學洪拳，時間都花喺做運動方面，算係自我增值。」

唐文龍北上發展，窮得冇面出街見朋友，9個月只食麵包和麥皮。（資料圖片/陳順禎攝）

（8）張彥博

張彥博2005年組樂隊入行，後來開始拍劇，但到好後期才開始被觀眾認識，他透露自己曾因為「窮」而被分手，前度覺得張彥博是在「發明星夢」。張彥博戶口長期不足100蚊，以魚蛋燒賣為正餐，或者一日三餐食公仔麵，因為$10可以買三個麵，不過食了一個月，他最終因面色發紫入醫院。

張彥博試過因太窮被女友飛，日日三餐食公仔麵食到面色發紫。（資料圖片/梁碧玲攝）

（9）梁茵

《愛‧回家之開心速遞》飾演「威龍潘金蓮」Anita的梁茵，離巢後遇上疫情，積蓄見底又接不到工作，即使放下身段去應徵侍應，都因藝人身份被當作搞笑或博宣傳。她透露入行後一直也需要「貼錢打工」兼長期入不敷支，若在外面接工作，價錢唔啱心水，TVB會代她推job，想接都唔得。

她幾年前將消費券當救命草，說：「政府派發消費券我都係用嚟買百佳惠康日用品，平時出街食飯都係就住就住，只可以食茶餐廳、冰室同車仔麵。如果接到job就喺ZARA H&M買套衫，完咗個job就要退返。咁做真係唔多好，但係冇辦法啦。」她身家亦一度得幾千蚊，戶口只剩幾蚊，差不多「清零」，梁茵說：「成副身家剩返幾千蚊，最多捱到三個月，戶口只係得單位數，絕對有資格申請公屋。平日生活要食飯搭車，已經喺銀行攞咗好多儲蓄出嚟，加上有啲job俾人拖糧，各行各業都好慘。」幸好後來她真的獲聘做侍應，又多返少少幕前工作，之後被指狂曬名牌手袋，相信疫情過後生計收入都已回復正常。

梁茵離巢TVB後，身家最低得返單位數，幸好之後有餐廳請她做侍應。（資料圖片）

（10）王祖藍

王祖藍在中港兩地撈到風生水起，既是製作公司老闆，亦曾任TVB首席創意官。他曾在訪問中被問可曾辛酸過，他認真地細想了一會再回答：「讀書時，爸爸走咗嗰幾年……我結婚嗰日，妹妹喺台上講起，我先諗起當年自己拎綜緩，唔係覺得羞恥，係因為順利到我已唔記得自己苦過，所以依家見到人就想幫，因為自己都有過經歷。」