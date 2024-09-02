古天樂出道前MV扭腰揈手跳開心舞　青澀舞姿已超越《今期流行》

古天樂正式入行前，曾以模特兒身份幫不少歌手拍卡啦OK MV，未必太多人睇過。但隨著他愈來愈多年輕Fans，也愈來愈多舊片被「考古」。近日有人就發現他1993年為陳慧嫻的《Dancing boy》拍過MV，歌名都講明要「Dance」，擔任男主角的古生當然點都要跳。

古天樂出道前幫陳慧嫻《Dancing Boy》拍過卡啦OK MV。（MV截圖）

MV情節好簡單，講到古天樂在演藝學院前聽住Walkman、戴住黑超，旁若無人地跳開心舞，然後女主角黃婉婷撳熄其Walkman，鏡頭一轉，兩人換了情侶衫，轉到行人天橋上繼續起舞，不過就算拖手，都拖住一條手巾仔，相當含蓄。

在演藝門外左扭右扭。（MV截圖）

揈手一樣靚仔到暈。（MV截圖）

劇情講到女主角都同佢跳埋一份。（MV截圖）

好多年輕妹豬都想俾佢牽手。（MV截圖）

當時22至23歲的古生青靚白淨又靚仔，當然全世界都知，不過其舞姿亦得到注意。由於當時他仍未入行，舞技只屬初哥水平，所以只做了左右扭腰、揈手等簡單動作，但這份青澀味就獲網民大讚Cute爆，認為已超越了《今期流行》！就連張繼聰都轉發了有關影片，留言：「好想send 俾古仔😆😆😆以後每次同佢講嘢，腦裡面就會有依個畫面…點部署？😂😂😂P.S. 佢真係好正🤤❤️😂」

古天樂版開心舞，已超越《今期流行》。（MV截圖）

超近鏡零死角。（MV截圖）

張繼聰已返唔到轉頭，以後同古天樂講嘢都有呢個畫面。（Threads@louischeung2013）

導演陳詠燊就游說他send畀古天樂，他說：「個角色係喺一個每天緊持喺演藝學院門外表演希望能夠被發掘嘅勵志故事，好值得send返佢互相勵志下，所以你send啦！冇事嘅！」有人更引用古天樂演「龍捲風」一角的對白：「係咪想搞事？」