雷莊𠒇無悔離開無綫返加拿大做全職演員：當初選擇冇錯

香港區「環球小姐2024」（Miss Universe 2024）今日（2/9）於尖沙咀舉行16強入圍佳麗首晤傳媒。前港姐冠軍雷莊𠒇(Juliette)相隔7年再戰選美比賽，順利晉級16強，她受訪《香港01》訪問時表示：「其實今次返嚟香港，係因為嫲嫲過咗身，咁所以留喺香港處理呢件事，點知環球小姐咁啱又舉行面試，於是就決定嚟參加試吓。（你之前攞咗香港小姐冠軍！）因為環球小姐係一個國際嘅舞台，我好希望能夠代表香港。」

Juliette透露在加拿大做全職演員。（梁碧玲攝）

被問到有否掛住無綫？Juliette表示：「其實我離開無綫，最唔捨得係一班佳麗，同埋化妝師，因為每次對我都好好。當時因為合約問題，我選擇離開返咗去加拿大做返演員，嗰陣時我中文又唔好，又唔識讀又唔識寫，變咗當時要拍劇集嘅時候就會好困難，當時我係想返入荷里活同Netflix嗰啲，而喺多倫多係有好多Netflix嘅拍攝，加上我係講英語，覺得返過去係會有多啲機會，呢7年我已經係全職演員，可以搵到好多工作，覺得自己好幸運。（嗰邊港人多唔多工作機會？）嗰邊外國樣多啲，而我哋中國樣就比較少，可能我個樣有啲鬼鬼哋，變咗機會係多啲。我覺得自己當初選擇係冇錯，同埋我覺得自己真係好幸運。」

Juliette回想起當初選擇離開無綫是正確做法。（梁碧玲攝）