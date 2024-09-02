東張西望｜青衣站暈倒伯伯否認是碰瓷黨　張小姐以精神緊張反索償

TVB節目《東張西望》早前曾報道，去年10月於港鐵青衣站一位伯伯被一對情侶撞倒至暈倒，該情侶沒有理會伯伯便上車離去。而目擊者張小姐則扶起伯伯及照顧伯伯，但伯伯一醒來後就一口咬定是張小姐把他撞到，最後還向張小姐索償。節目播出後引起不少網民的討論，更有網民指伯伯是「碰瓷黨」，伯伯於是聯絡《東張西望》，希望為此澄清。

去年10月於港鐵青衣站一位伯伯被一對情侶撞倒至暈倒，該情侶沒有理會伯伯便上車離去。(節目截圖)

目擊者張小姐則扶起伯伯及照顧伯伯，但伯伯一醒來後就一口咬定是張小姐把他撞到。(節目截圖)

今日（2日）《東張西望》播出伯伯的電話訪問，伯伯堅稱「對方唔係好人」：「佢依家咁樣行出嚟《東張西望》攻擊我，話我誣告，唔係好人囉，可以講係壞人囉。」伯伯亦講述了事件發生的經過：「對方講過啦，喺扶手梯嗰度呢，佢老公喺前面，我喺中間，佢自己喺後面，呢啲嘢係節目中佢講嘅。咁點解佢哋唔係兩個一齊喺前面呢，或者兩個一齊喺後面呢？」

《東張西望》播出伯伯的電話訪問，伯伯堅稱「對方唔係好人」。(節目截圖)

伯伯亦講述了事件發生的經過。(節目截圖)

伯伯指出被張小姐故意撞到：「因為喺扶手電梯嗰度呢，佢老公爬我頭，轉頭就講粗口鬧我啦，話我阻住佢啦。」伯伯說聽到有人罵他，所以回頭一看，沒有看見有其他人，只看見張小姐站在後面，更看不見張小姐口中的一對情侶。

伯伯說聽到有人罵他，所以回頭一看。(節目截圖)

伯伯沒有看見有其他人，只看見張小姐站在後面，更看不見張小姐口中的一對情侶。(節目截圖)

伯伯還指自己平常的平衡力很好，自己亦有做戶外運動，自己亦沒有「前科」，堅決否認自己是「碰瓷黨」，是張小姐用力一推才失去平衡。伯伯說被張小姐推倒後：「我估都係5-6秒先有返知覺。」伯伯更覺得事件的發生不是一件意外。伯伯還質疑張小姐說有翻查CCTV：「因為嗰時警察話唔係刑事，唔睇CCTV。」更指張小姐早已經知道事發現場是CCTV的盲點。

伯伯還指自己平常的平衡力很好，自己亦有做戶外運動，自己亦沒有「前科」，堅決否認自己是「碰瓷黨」。(節目截圖)

伯伯更覺得事件的發生不是一件意外。(節目截圖)

張小姐回覆指撞倒伯伯的一對情侶是上完電梯後才出現：「嗰對情侶唔係同我哋一齊搭扶手電梯嘅，佢哋係隔離嗰條小路行過嚟，跟住之後一齊去追車。」張小姐亦澄清她老公沒有對伯伯「講粗口」，而她怎樣得知事發位置是CCTV的盲點，原來是因為報警後，警員第一時間已經到站務室看CCTV，張小姐就從而得知該處是盲點。

張小姐回覆指撞倒伯伯的一對情侶是上完電梯後才出現。(節目截圖)

張小姐亦澄清她老公沒有對伯伯「講粗口」。(節目截圖)

至於伯伯為什麼向張小姐索償5萬元，他表示是「估計」：「可以係高估，可以係低估，我係聽人哋講受傷就Claim 10萬，咁我就一半5萬咁啦。」之後又解釋和解的3000元是什麼，他表示這3000元是醫療費：「實報實銷，準備出庭嘅時候提交嘅。」伯伯指張小姐有向他反索償：「對方用三張工作壓力導致精神緊張嘅醫生紙反申索3萬元。裁判官要求佢提交精神科醫生嘅報告，結果對方冇提交報告，申請終止一切嘅反申索。」

至於伯伯為什麼向張小姐索償5萬元，他表示是「估計」。(節目截圖)

伯伯指張小姐有向他反索償。(節目截圖)

伯伯被問到怎知道醫生紙是造假時，他則指是因為「工作關係而導致精神緊張」，並不是因為他向張小姐申索而導致她精神緊張。張小姐則表示「冇可能造假」，她說因為自己本身也有焦慮症及抑鬱症，精神緊張的確是因為伯伯的索償而導致。兩邊各執一詞，而CCTV又拍不到事件的過程，就真的要靠當時的目擊者來為這件事澄清。