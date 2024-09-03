吳文忻通淋巴揭乳癌復發　分享抗癌日記用呢樣嘢浸浴可以幫助排毒

1998年港姐季軍吳文忻（現名吳忻熹），日前自揭兩年前患乳癌，今年復發，癌細胞更擴散至淋巴，近日開始接受化療，並決定在社交平台撰寫抗癌日記。開始化療後，吳文忻出現脫髮問題昨日（2日）她在Instagram表示因為化療後經常周身骨痛，而去通淋巴舒緩。今早（3日）亦分享了靠一樣嘢浸浴，來可以舒緩肌肉酸痛、幫助消炎和排毒減壓。

吳文忻現已開始接受化療，第二次吊藥後累到要攤在的士座位。（IG圖片）

吳文忻昨日在IG分享了去通淋巴的照片，相中她戴上Cap帽，未見脫髮問題有多嚴重，不過素顏的吳文忻精神狀態不錯。她留言寫道：：「最近因為化療後，經常周身骨痛，就去搵Ella按吓舒緩吓排吓毒，順便表揚吓佢，要多謝佢話俾我聽有硬塊叫我去照吓！」並表示通淋巴可防止積聚毒素變成腫瘤，因胸前淋巴排毒不暢，乳腺導管易堵塞，會產生毒素堆積而產生乳結和淋巴結，日久不理可能會變成腫瘤。

吳文忻透露當時去通淋巴揭乳癌復發。（IG圖片）

另外，今早（3日）吳文忻再於IG上載浸浴照，表示化療後其一副作用就是會經常肌肉酸痛，所以每日都會用瀉鹽（Epsom salt）浸浴，不但可以舒緩肌肉酸痛，還可以幫助消炎和排毒減壓。她分享寫道：「其實一般人也應該多浸浴，聽聞日本醫生問診時，會問病人今個星期浸咗幾多次浴，浸浴絕對係其中一個養生的方法！當然，香港不是每一個家庭的浴室會有浴缸，但也可以用個桶來浸腳。其實香港人每天都咁繁忙，每天抽20分鐘沉浴,好好享受吓這個”me time”也不錯吖！」另外，她指相中的自己已經是兩星期前拍下的，現在的頭髮已經脫落了不少。