無綫打星被休班警員槍殺案　周潤發曾為好友聲援

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製，無綫首個跨平台新聞通識遊戲《猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），題材多元、資訊量極高、懷舊又緊貼現今社會，深受觀眾歡迎。最新一集是40多年前，一名TVB藝員和休班警員爭執後中槍身亡，當局起初列為襲警案，後來改控警員謀殺罪，但最終卻無罪釋放，案件當年非常轟動，而這位中槍身亡的TVB藝員究竟是誰呢？

本集《猜猜我是誰》的主角就是當年和休班警員爭執後中槍身亡的TVB藝員，案件當時非常轟動。（TVB圖片）

本集《猜猜我是誰》的主角就是當年和休班警員爭執後中槍身亡的TVB藝員，案件當時非常轟動。（TVB圖片）

本集《猜猜我是誰》的主角就是當年和休班警員爭執後中槍身亡的TVB藝員，案件當時非常轟動。（TVB圖片）

本集《猜猜我是誰》的主角就是當年和休班警員爭執後中槍身亡的TVB藝員，案件當時非常轟動。（TVB圖片）

本集《猜猜我是誰》的主角就是當年和休班警員爭執後中槍身亡的TVB藝員，案件當時非常轟動。（TVB圖片）

本集《猜猜我是誰》的主角是已故TVB演員高崗，年輕一輩觀眾相信對這個名字可能不太認識，但對資深電視劇迷而言一定不陌生。高崗原名蘇潭生，龍虎武師出身，七十年代活躍影視圈。節目回顧案件，1980年8月4日深夜，高崗在西貢普通道因為泊車問題，和休班探員鄭沛錕發生爭執，被探員開槍擊斃，終年36歲。

本集《猜猜我是誰》的主角就是已故TVB演員高崗。（TVB圖片）

高崗原名蘇潭生，龍虎武師出身。（TVB圖片）

事件當年轟動全港，各界質疑探員為何向赤手空拳的人開槍，為何射向胸部？為何當局列為襲警案？高崗太太關淑群接受電視台訪問時表示：「警務處發給他（鄭沛錕）這支警槍，是否可以隨便用來殺人呢？一定要為我丈夫伸冤到底。」節目中也有播出一眾藝人聯署聲援高崗的信件，周潤發、劉丹、郭鋒等圈中好友也為了高崗的事聚在一起。

高崗太太關淑群接受電視台訪問。（TVB圖片）

圈中好友為高崗時間聚在一起。（TVB圖片）

包括周潤發也聲援。（TVB圖片）

還有劉丹。（TVB圖片）

郭鋒。（TVB圖片）

而當局8月底拘捕鄭沛錕，控告他謀殺。案情指高崗當晚駕車前喝過酒，鄭沛錕在庭上指，高崗揮拳打傷他，而且沒有停手，他表明身分，警告後開槍，原本想射向高崗的腿，糾纏時擊中胸部。鄭沛錕後來被判謀殺罪不成立，誤殺罪成，監禁5年。他不服上訴，發還重審，最終無罪釋放。

當局8月底拘捕鄭沛錕。（TVB圖片）

鄭沛錕在庭上指，高崗揮拳打傷他，而且沒有停手，他表明身分，警告後開槍，原本想射向高崗的腿，糾纏時擊中胸部。（TVB圖片）

鄭沛錕後來被判謀殺罪不成立，誤殺罪成，監禁5年。（TVB圖片）

鄭沛錕不服上訴，發還重審，最終無罪釋放。（TVB圖片）

鄭沛錕獲無罪釋放離開法庭時，被大批記者包圍，對於記者叫他說幾句，鄭沛錕表示：「我自己都不知道說什麼好，你明白到我一年來的心情，所以很對不起。」

鄭沛錕被大批記者包圍。（TVB圖片）

鄭沛錕被大批記者包圍。（TVB圖片）

鄭沛錕被大批記者包圍。（TVB圖片）

據有媒體報道，事件當年在影視界引發熱議，因為高崗曾在國際電影懋業（國泰）公司工作，與陳觀泰、白彪、韓義生及姜大衛等相熟。其後再加入電視台，曾效力佳視、麗的和TVB，出事時他是TVB合約藝員。

一眾藝人聯署聲援高崗。（TVB圖片）

一眾藝人聯署聲援高崗。（TVB圖片）

事發後，TVB曾出聲明撐高崗絕非好勇鬥狠之人，亦有逾百藝人聯署證高崗人品，藝員間更即時籌得三萬元帛金予孤寡解燃眉之急。而殯儀館除了棺木費用之外，堂租及人手安排費用全免，作為對死者被槍殺的同情。

高崗生前參與多套劇集。（TVB圖片）

在《楚留香》與鄭少秋有對打戲。（TVB圖片）

在設靈當天，眾多藝員到靈堂鞠躬，周潤發及劉丹更在靈堂守夜。靈堂上的部分輓聯分別寫上：「生老病死本是凡人難免，痛吾友飲彈身亡，卻始於區區小事；維持法紀雖云天公地道，望官民伸張正義，首先要問問良心。」「人生為舞台，噩耗驚聞，令人傷心欲絕；事出於午夜，英魂有感，該是待雪沉冤。」其中一對輓聯更嵌入高崗的遺作「熒幕上演CID，執法嚴明，為民伸正義；私底下奉公守法，無端打死，公理在何處。」甚有意味。

高崗生前參與多套劇集。（TVB圖片）

高崗生前參與多套劇集。（TVB圖片）

而高崗生前曾參與《家變》、《小李飛刀》、《倚天屠龍記》、《強人》、《楚留香》、《網中人》、《上海灘》 及《新CID》等多套作品，而《新CID》也成為其遺作。