倪夏蓮回老家上海獲粉絲熱烈歡迎收特別花束　網民紛紛留言求偶遇

現年61歲的「乒乓阿姨」倪夏蓮，成為今屆巴黎奧運乒乓球場上的其中一個亮點，她以快樂乒乓球方式，告訴大家只要有夢想多少歲都可以追，縱使比賽最終不敵比自己年輕37歲的國家隊「世一」球手孫穎莎，但卻贏得尊重和掌聲，同時令她人氣急升。除了球技好外，倪夏蓮轉數也非常快，趁住人氣當上KOL，在小紅書拍片與粉絲分享日常生活，至今已吸引逾40萬粉絲，非常厲害。

倪夏蓮非常享受這次巴黎奧運。（tvb.com截圖）

近日倪夏蓮與外籍老公一同飛回老家上海。（小紅書）

雖然倪夏蓮現在代表著盧森堡出賽，但她卻是土生土長的上海人，近日她與外籍老公一同飛回老家，在機場受到粉絲熱烈的歡迎，倪夏蓮也被大家的熱情所感動，在現場以流利上海話向大家答謝：「球迷朋友們大家好，謝謝儂，這麼熱的天還來接我，謝謝！」還跟粉絲大合照，場面墟冚。

倪夏蓮在機場受到粉絲熱烈的歡迎。（小紅書）

大曬上海話。（小紅書）

小粉絲向倪夏蓮送上鮮花，鮮花裡面還有寓意夏蓮的蓮蓬頭，非常有心思。（小紅書）

粉絲向倪夏蓮送上國旗以及鮮花，但這束鮮花並不簡單，裡面還有寓意夏蓮的蓮蓬頭，非常有心思，亦令倪夏蓮十分感動：「今天好激動，真的很感動，因為我從小在上海長大，他們看見我很親切，我看見他們更親切，這種感情，是發自內心的一種流露，這是一個無價之寶，所以我覺得我很幸運，說來說去，除了感謝還是感謝」。

一齊大合照。（小紅書）

場面熱鬧。（小紅書）

隨後倪夏蓮把片段分享到社交平台，並寫道：「一下飛機就見到了很多可愛熱情的粉絲朋友，非常親切，感謝大家。」這個帖文一出，吸引網民過萬點讚，一眾上海網民見到倪夏蓮「回家」都表示歡迎，有網民表示：「傍晚居然在楊浦公園見到了夏蓮和她老公。衣服都來不及換，就來到從小長大的楊浦，真是歸心似箭啊。好親切，好喜歡」。其他網民即紛紛留言求偶遇：「我明天也去楊浦公園散步」、「我明天專門去楊浦公園」等等。也有不少網民大讚倪夏蓮說話笑容很有親和力，不做作，讓人覺得舒服。

倪夏蓮非常感動。（小紅書）

倪夏蓮非常感動。（小紅書）

倪夏蓮非常感動。（小紅書）