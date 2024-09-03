霍啟剛難忘20年前國家隊訪港　曬當年與郭晶晶合照：改寫我的一生

巴黎奧運國家隊運動員早前訪港展開3日的交流活動，所到之處都大受歡迎，港協暨奧會副會長霍啟剛連日來都有與太太郭晶晶到場支持，日前他就撰文總結今次國家隊訪港之行，並曬出20年前與郭晶晶的合照：「奧運國家隊訪港的傳統其實已經延續了許多年，記得20年前國家隊的訪港之行，改寫了我的一生。」

巴黎奧運國家隊運動員早前訪港展開3日的交流活動。（IG@fok_kenneth）

港協暨奧會副會長霍啟剛。（微博@霍啟剛）

霍啟剛曬出舊照。（微博@霍啟剛）

與劉翔合照。（IG@fok_kenneth）

霍啟剛連日來都有與太太郭晶晶到場支持。（IG@fok_kenneth）

2004年9月雅典奧運國家隊金牌健兒來港參加大匯演，在女子跳水3米板個人及雙人賽奪得金牌的「跳水皇后」郭晶晶亦隨團訪港，兩人曾在接受訪問時透露當年碰面的細節，霍啟剛在歡迎晚宴上兩度找郭晶晶合照，令郭晶晶十分疑惑：「第一次見，佢係攞咗簽名搵我影相，佢影咗兩次，我記得好清楚，跟住我話『你頭先唔係已經影咗一次咩？』跟住佢話『頭先我攞唔到相，呢個我可以自己攞到相』，跟住我就記得好清楚呢個人喇，因為嗰時我去到邊度佢都出現。」

模範夫妻！（IG@fok_kenneth）

「跳水皇后」郭晶晶。（視覺中國）

霍啟剛曬出20年前與郭晶晶的合照。（微博@霍啟剛）

霍啟剛自爆當年追求郭晶晶全靠死纏爛打。（Getty Images）

回想當年追求郭晶晶，霍啟剛笑言：「死跟爛跟、死纏爛打就係咁解，好難埋身㗎，尤其係國家隊封閉式管理，講都十幾年喇，當時仲係國家隊運動員，你都知國家隊管理非常嚴格啦，就算喺北京佢都未必出到嚟，唔好話嚟香港。」之後郭晶晶獲邀出席首屆上海一級方程賽車（F1），霍啟剛亦藉機飛到上海同她見面，終於一步步打動芳心！霍啟剛同郭晶晶在2012年結婚，婚後育有三名子女，一家五口幸福美滿！

成功抱得美人歸！（IG@fok_kenneth）

2012年結婚。（視覺中國）

郭晶晶同霍啟剛育有一子兩女。（微博圖片）