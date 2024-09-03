最佳女配化妝整頭前素顏自拍展真面目　婚姻多波折仍活出精彩人生

現年43歲的索爆人妻靚媽陳自瑤 (Yoyo) 一向駐顏有術，無論樣貌身材多年來都keep得好好，是圈中的凍齡女神，深受一眾網民的喜愛。她不時會於IG跟大家分享她的生活點滴，昨日她就於IG story post了她的素顏自拍片，無懼在鏡頭前展現真面目。

陳自瑤曾表示直播工作很累。（陳自瑤微博圖片）

陳自瑤穿上吊帶花裙散發女人味。（IG：@chenchiyiu）

陳自瑤不時曬靚相。（陳自瑤IG圖片）

片中陳自瑤正在為拍劇做準備，在化妝間讓劇組的髮型師與化妝師為她化妝set頭，她特地多謝每次化妝set頭都會播歌給她聽的輝哥。陳自瑤的素顏自拍樣子極清新，膚質白滑緊緻，狀態絕佳，沒有美顏濾鏡的加持，靚得真實自然。網民亦紛紛留言大讚她：「少女Yo」、「太靚女了」、「怎麼可以不變老的」、「本身就係一個防腐劑」、「狀態超好呀」。

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤素顏自拍。(ig圖片)

陳自瑤近年雖與王浩信屢傳婚變，但她並未有因為而一蹶不振，而是靠自己，努力發展個人事業，且愈做愈出色。她於《萬千星輝頒獎典禮2021》贏得最佳女配角獎項，於今年播出的無綫劇集《婚後事》中首次擔演女一角色，憑著出色演技獲得讚賞，亦令她在中、港兩地人氣急升。除了幕前演出，陳自瑤也積極經營內地社交平台及直播帶貨事業，藉此提升吸金力和內地知名度。