藍奕邦自爆曾被環球唱片禁出同志活動　否認唔開心：公司好多疑慮

歌手藍奕邦今日（3日）出席「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會，他接受訪問時表示：「今次咁啱係呢個活動10周年，而都係我入行嘅20周年，我覺得呢個時候係最好去擔任大使，其實我兩年前都做過（同志活動）嘅表演嘉賓，但因為疫情嘅模式通常都係室內。」

歌手藍奕邦今日（3日）「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會。（陳順禎攝）

自爆曾被環球唱片禁止出同志活動

提到剛剛在活動上分享昔日唱片公司環球禁止出席同志活動，他表示：「其實唔止係我前公司，其實嗰個年代嘅社會風氣同而家唔同，最初呢個機構成立嘅時候，唔係歌手抗拒，係唱片公司抗拒，會有好多疑慮，會擔心旗下嘅藝人出席關於同志嘅活動會有影響。」被問到曾經同公司的藝人周殷廷（YT）亦有出席今天的活動，是否感到環球唱片「開明」了，他說：「YT出道嘅第一年就係當年我被邀請去同志活動嘅同一年，我覺得YT好有潛質同好努力，今日見到佢紅咗，都覺得好安慰。」講到YT當年是否不知道環球唱片不准許出席是次相關的活動，他坦言：「佢唔知嘅，但我覺得佢唔會驚訝。我相信當年好多唱片公司都係出於保護藝人嘅心態，所以覺得比較敏感。」

藍奕邦指當時唱片公司會對於出席同志活動會有很多的疑慮。（陳順禎攝）

至於當時有否與環球唱片理論，他說：「其實2014年自己身體開始出事，所以公司見到我咁樣都覺得我應該留返啲力，除咗做唱片宣傳其他時間都要休息，唔會衝擊到佢（藍奕邦），可能會帶到啲聲音（反對）出嚟，我覺得冇開心或者唔開心，就算我10年前去做都未必係好ready嘅狀態。」