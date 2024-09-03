周殷廷回應藍奕邦曾被環球禁止出同志活動　自爆冇受捆綁：好開明

周殷廷（YT）今日（3日）「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會，他接受表示：「我人生第一次參加（同志相關活動）係喺新加坡，嗰陣時同一班朋友參加呢個活動去慶祝。」他繼續指今次是第二次參加類似活動。被問到過去曾經有否男同志追求，他表示：「男仔追嘅經驗又冇喎！不過我有個朋友同我講YT如果你唔鍾意女仔，就快啲同我講，我mark定咗你。」

周殷廷（YT）今日（3日）「Pink Dot HK 一點粉紅 2024」記者招待會。（陳順禎攝）

被問到在活動上藍奕邦提及與舊公司環球唱片，曾經在當年禁止他出席與同志相關的活動，他表示：「其實啱啱藍奕邦話2014年，嗰陣我未返香港，我未清楚當時發生咩事。我覺得環球唱片嘅溝通方法今日嚟講都係好開明同開通，去支持一啲好嘅嘢。其實之前都有人問我個合約係點，我諗都係講個信字。」他透露與環球唱片的友好關係，並表示：「我冇同其他公司溝通過，但我想講香港嘅社會其實可以用幾樣嘢鎖住你，第一就係反對，第二就係恐懼，我做藝人就係純粹講個信字，佢隨時係可以唔俾我出歌，我隨時可以踢佢走。」他指很榮幸與環球的關係並非以合約的形式捆綁，並笑言：「最緊要所有嘢都係好嘅方向發展。」

周殷廷指冇試過有男同志追求自己。（陳順禎攝）

提到剛剛藍奕邦在台上分享與前公司環球的故事時竟然有偷笑，他解釋：「我喺度笑，係因為環球唱片，我喺度諗應唔應該上台講我都係環球唱片，但唔記得咗，透過訪問可以補充返其實我哋同環球唱片嘅老細成日傾偈，我哋有好多良好嘅溝通。」他透露下年入行踏入10周年，有計劃進軍紅館開演唱會。