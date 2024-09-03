吳君如講堅持離開TVB原因　原來因為每個月加得XX元即耍手擰頭走

吳君如最近到好友鄭裕玲的節目《The Do Show》宣傳新電影《我談的那場戀愛》，吳君如在節目中提到二人於TVB工作時已經認識，二人亦講到不少合作的趣事。

吳君如最近到好友鄭裕玲的節目《The Do Show》宣傳新電影《我談的那場戀愛》。(節目截圖)

吳君如在節目中提到二人於TVB工作時已經認識，二人亦講到不少合作的趣事吳君如在節目中提到二人於TVB工作時已經認識，二人亦講到不少合作的趣事。(節目截圖)

當中吳君如講到離開TVB工作的原因，吳君如表示當年拍《歡樂今宵》不久就離開了TVB：「入咗EYT拍咗冇幾耐之後，我就跳咗出去拍戲啦。」鄭裕玲問她離開TVB的原因：「點解你要離開TVB？」吳君如想了一會就說：「er，人工低囉。」

吳君如講到離開TVB工作的原因。(節目截圖)

原來因為人工低。(節目截圖)

鄭裕玲指吳君如很會算：「呢個人係好識計算㗎，其實吳君如係非常之聰明㗎！」又指她會計劃好將來。但吳君如卻指自己並不是這樣：「我係誤打誤撞，因為真係好嬲嘛加我人工。」鄭裕玲問吳君如是否因為薪金加得太少而導致：「係啊，即係加我人工，每個月加多你50元，咁你做唔做呢？同埋你做嘅嘢係你預計唔到，即係你喺個海度畀監製去揀。雖然拍戲都係咁，但我諗拍戲我嘅錢最差都唔會…」

吳君如話每個月加多50元。(節目截圖)

鄭裕玲指吳君如很會算。(節目截圖)

鄭裕玲打斷了吳君如的說話：「你唔驚㗎咩？嗰陣你已經有知名度啦。」吳君如表示不怕：「依家講返，唔係唱佢，係講事實。因為佢個system係咁，佢個system就係我畀咗知名度你，你自己出去拍廣告啊，你自己拍戲係你㗎，我哋冇so（Jetso）㗎嘛。所以可能成個制度咁多人，我覺得係咁囉，咁當時我又唔知點解，我當時都有質疑自己。死啦，我真係值咁少錢啊？即係你留我，我500元一個騷，加我50元！」

吳君如每個月加得50元有啲嬲。(節目截圖)

吳君如即「耍手擰頭」表示「唔制」！吳君如表示當時其實已經接了電影工作：「但係可以隨時停，你點知接多兩部有冇嘅啫。」而吳君如想法正面，覺得好事會自然來：「唔通話拍完兩部就退休咩？所以我一路都見步行步，我唔係精於計算。」吳君如覺得說到精於計算應該是鄭裕玲更勝一籌。

吳君如即「耍手擰頭」表示「唔制」。(節目截圖)

吳君如覺得說到精於計算應該是鄭裕玲更勝一籌。(節目截圖)

二人講到曾一起到電台工作，吳君如笑指為什麼到電台工作是因為「電影業冧咗」，但鄭裕玲卻想不起有這樣的一回事。當年因為電影業市道差，吳君如表示自己當年拍的幾部電影「幾乎冇收錢」。