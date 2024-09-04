環球小姐2024｜2號許詠詩參賽原因勁洋蔥　難忘與大熱雷莊𠒇互動

今屆香港區「環球小姐2024」（Miss Universe 2024）能成功入圍16強佳麗，也具備個人特色，美貌與智慧並重。2號參賽者許詠詩(Joyce)接受《香港01》 表示：「我係英國marketing 碩士畢業，上年跳出咗自己舒適圈，而家係一位企業家，目前籌備緊創立自己嘅美妝集合品牌，因為之前有接近五六年都有痤瘡同敏感皮膚嘅困擾，亦都因為咁認識同試用咗好多世界各地嘅新興美妝品牌。」她繼續指有望能夠引進好的牌子到亞洲市場，亦期待產品有機會面世。

今屆香港區「環球小姐2024」16強佳麗之一許詠詩(Joyce)。（IG圖片）

許詠詩(Joyce)是英國marketing 碩士畢業。（IG圖片）

參賽原因勁洋蔥

被問到參賽原因，她坦言：「今次係我人生第一次參加選美，能夠讓我更有勇氣站上呢個國際舞台，其中一個好大嘅原因係屋企人，上年我有一位好珍貴嘅家人突發地患上嚴重疾病，一倒不起半年，喺生死邊緣擦過，但而家可以奇蹟般漸漸康復，資深醫生都話呢一個係奇蹟。」她指因為受到家人的這一份堅強的勇氣，讓自己思考更加勇敢去接受這個挑戰，並表示：「希望佢哋都來睇我決賽。」她透露自己從上年開始創業，而且身為一個年輕的女性，有望藉此帶出一個訊息：「香港係一個有好多機會同際遇嘅地方，我希望以身作則，強大我的小心臟！」

成功入圍香港區「環球小姐」16強。（梁碧玲攝）

許詠詩參賽原因勁洋蔥。（IG圖片）

自爆鍾意五點起身做運動

講到自己的優勝之處，她笑言：「我本身性格比較bright，樂天同正面，好嚮往有挑戰同激情嘅生活，就好似來到呢個比賽，對於我嚟講都係非常大嘅挑戰，但我笑點好低，所以我IG好多相都係笑到見牙唔見眼，成日畀人話我係Inside out嘅Joy，但係我純粹係消化煩惱比較快姐，煩惱天天都多，最緊要係解決佢呀嘛，希望大家因為我嘅笑容記得我啦！」至於個人興趣方面，她說：「平時嘅我有好多嘅興趣同愛好，尤其鍾意跳舞（最鍾意跳Jazz funk）、做活動主持、睇書，最享受就係朝早五六點起身聽住podcast做運動，覺得耳仔一路吸收緊人哋成功嘅經歷，又可以一邊流汗，multitasking！」

許詠詩鍾意跳舞。（IG圖片）

難忘與大熱雷莊𠒇互動

她指自己難忘參賽時與大熱雷莊𠒇互動，並繼續說：「我成日都覺得同咁多咁優秀嘅女仔企埋一齊，呢件事實在係太興奮、太唔真實！對於我嚟講大家都係良性競爭、都想進步。我哋上catwalk堂嘅時候，我嘅目光就離唔開雷莊𠒇(Juliette)，佢嗰種自信嘅光芒，係女仔見到都覺得好正！我記得第一次影大頭相見到佢嘅時候，佢已經好Nice，仲好搞笑捉住我問我之前係咪喺電視台或者其他比賽見過我，我怕羞搖左搖右話我係第一次啊，所以我覺得佢真人都好親切。」她同時也有把握機會向雷莊𠒇提問：「我有問佢點樣可以行得靚啲，佢都好耐心咁答我哋，我相信自己遇強越強，希望大家都多多關注我咁鍾意笑嘅2號Joyce！」

許詠詩甜美可愛。（IG圖片）