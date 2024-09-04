TVB藝人高崗中槍身亡事件　公開喪禮片段摯友白彪剖白多年疑團

由方東昇及黃曉瑩攜手炮製的無綫首個跨平台新聞通識遊戲《港鐵45周年呈獻：猜猜我是誰》（英文名：《Be Our Guess》），題材多元、資訊量極高、懷舊又緊貼現今社會。昨日（3日）及今日（4日）一連兩集為大家回顧40多年前轟動全港的無綫藝人高崗（蘇潭生）中槍身亡事件。

TVB藝人高崗。

案件當年轟動全港。

高崗1980年在西貢附近與休班警員鄭沛錕因泊車問題爭執，最後中槍身亡。

《猜猜我是誰》找來大量當日相關剪報，全方位還原轟動一時的案件。

《猜猜我是誰》找來大量當日相關剪報，全方位還原轟動一時的案件。

《猜猜我是誰》找來大量當日相關剪報，全方位還原轟動一時的案件。

昨日一集的《猜猜我是誰》，主要集中還原事件來龍去脈，同時亦回顧了高崗生前的劇集演出。高崗1980年在西貢與休班警員鄭沛錕因泊車問題發生爭執，高崗其後中槍身亡，終年36歲。這宗命案起初列作「襲警案」，引發坊間輿論質疑，無綫電視亦高度關注事件，過百名藝人聯署聲援高崗，力挺高崗並非好勇鬥狠之人，促請當局徹查真相；另高崗生前好友周潤發、郭鋒及劉丹則開會商議為家屬籌款。

《猜猜我是誰》找來大量當日相關剪報，全方位還原轟動一時的案件。

《猜猜我是誰》找來大量當日相關剪報，全方位還原轟動一時的案件。

警員鄭沛錕最終獲判無罪釋放。

高崗遺孀當年受訪片段亦在節目內曝光。

過百名藝人聯署聲援高崗，力挺高崗並非好勇鬥狠之人，促請當局徹查真相。

過百名藝人聯署聲援高崗，力挺高崗並非好勇鬥狠之人，促請當局徹查真相。

警方後來改控鄭沛錕謀殺罪，翌年陪審團裁定鄭沛錕謀殺罪不成立，誤殺罪成，判監五年；及後鄭沛錕於同年上訴得直，獲高院裁定誤殺罪名不成立，獲當庭釋放。

周潤發（左）

劉丹（中）

黃新（中）

多位藝人出席高崗喪禮致祭，包括白彪（右二）

謝賢（右二）

劉丹

至於今日播出的《猜猜我是誰》，內容主要圍繞高崗的喪禮，方東昇團隊還接觸了高崗摯友資深藝人白彪，以及高崗親弟蘇潭傑。今集播出過千人送高崗最後一程，多位影視圈重量級人物到場，包括周潤發、鄭少秋、沈殿霞、鄭裕玲、謝賢、狄龍和劉丹，無綫於喪禮當日暫停所有拍攝工作，一眾高層亦親臨致祭。

已故藝人沈殿霞（中）

鄭裕玲、鄭少秋

當年一眾無綫高層

過千人送別高崗，場面經典

過千人送別高崗，場面經典

明晚，無綫新聞部資訊節目《新聞掏寶》會更全面及深入報道案件，除了搜羅更多高崗生前的精彩影視作品，還有完整版的白彪及高崗親弟蘇潭傑訪問。雖然事隔40多年，兩人仍然印象深刻，其中白彪分享往日相處片段力證故友為人，又大方剖白內心疑問：「我們驚奇，他那麼好脾氣的人，都會發生一件這樣的事。」至於蘇潭傑坦言兄長離世改變自己的人生觀，總之萬事有商量，退一步海闊天空。

相隔40多年，高崗親弟蘇潭傑及好友白彪心中仍有疑問。

相隔40多年，高崗親弟蘇潭傑及好友白彪心中仍有疑問。

相隔40多年，高崗親弟蘇潭傑及好友白彪心中仍有疑問。

節目還回顧了不少高崗昔日經典劇集作品。

節目還回顧了不少高崗昔日經典劇集作品。