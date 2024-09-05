賭王孻女何超欣未來老公終出現？ 四太梁安琪「搶女婿」場面曝光
撰文：張寧兒
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已故賭王何鴻燊子女自小受到萬眾矚目，幾乎個個都品學兼優成績出眾，在各個領域上都作出社會貢獻。而近年最受矚目的必定是「吾家有女初長成」孻女何超欣（Alice），現年25歲的何超欣自小已深得爸爸寵愛，獲公開大讚「靚到不得了」；長大後畢業於美國麻省理工學院（MIT）及清華大學，近年更以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，為環保事務作出貢獻，絕對是才貌兼備。
巴黎奧運落幕，奧運熱潮尚未退去，不少運動員仍受到追捧。早前巴黎奧運國家隊代表團到港澳訪問，國家隊乒乓男單金牌得主樊振東、金牌泳手潘展樂均有隨行，賭王四太梁安琪自然亦有機會見到奧運健兒。有人拍到四太見到樊振東後，火速拉住對方影相；之後樊振東準備走人，梁安琪即刻拉住對方，熱情到令樊振東都嚇一跳。
不少網民睇完片段後，笑指四太「這是要搶女婿啊」；又有人貼出何超欣照片，笑言：「丈母娘親自出手了」，並有人搞笑留言：「現在開始打乒乓球晚不晚」。樊振東比何超欣大3歲，樊振東乒乓球事業上完成包攬奧運、世乒賽、世界盃和全運會男單冠軍的大滿貫壯舉，絕對配得上何超欣。早前樊振東受訪指打算2025年以後結婚，怕醜模樣引來不少粉絲心心眼。