賭王孻女何超欣未來老公終出現？　四太梁安琪「搶女婿」場面曝光

已故賭王何鴻燊子女自小受到萬眾矚目，幾乎個個都品學兼優成績出眾，在各個領域上都作出社會貢獻。而近年最受矚目的必定是「吾家有女初長成」孻女何超欣（Alice），現年25歲的何超欣自小已深得爸爸寵愛，獲公開大讚「靚到不得了」；長大後畢業於美國麻省理工學院（MIT）及清華大學，近年更以世界大學氣候變化聯盟（GAUC）首席青年官，為環保事務作出貢獻，絕對是才貌兼備。

何超欣才貌雙全。（視覺中國）

何超欣畢業於麻省理工學院和清華大學。（何超欣微博圖片）

巴黎奧運落幕，奧運熱潮尚未退去，不少運動員仍受到追捧。早前巴黎奧運國家隊代表團到港澳訪問，國家隊乒乓男單金牌得主樊振東、金牌泳手潘展樂均有隨行，賭王四太梁安琪自然亦有機會見到奧運健兒。有人拍到四太見到樊振東後，火速拉住對方影相；之後樊振東準備走人，梁安琪即刻拉住對方，熱情到令樊振東都嚇一跳。

何超欣古裝Look。（微博圖片）

何超欣出席活動。（微博圖片）

不少網民睇完片段後，笑指四太「這是要搶女婿啊」；又有人貼出何超欣照片，笑言：「丈母娘親自出手了」，並有人搞笑留言：「現在開始打乒乓球晚不晚」。樊振東比何超欣大3歲，樊振東乒乓球事業上完成包攬奧運、世乒賽、世界盃和全運會男單冠軍的大滿貫壯舉，絕對配得上何超欣。早前樊振東受訪指打算2025年以後結婚，怕醜模樣引來不少粉絲心心眼。

四太梁安琪同樊振東合照。（抖音）

拉住唔俾走。（抖音）

被網民笑要「搶女婿」。（抖音）

好搞笑。（抖音）

樊振東好怕醜。（抖音）

田北辰和樊振東合照。(田北辰FB)

樊振東貴為奧運及世界冠軍，當然有不少球迷，但他一直與球迷們保持距離。（Getty Images）

何超欣大晒修長美腿。（陳順禎攝）

何超欣大晒修長美腿。（陳順禎攝）

何超欣大晒修長美腿。（陳順禎攝）