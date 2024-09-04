洪助昇考車挑戰難度卻兩度肥佬　着紅底褲轉考私家車棍波終於Pass

洪助昇（Aiden）6月時出席「香港01八周年慶祝酒會」，透露忙著學車補鐘，因為他棍波路試原來已「肥佬」兩次，決定由棍波轉考自動波，問到覺得失敗原因是什麼，Aiden說：「我覺得我唔夠浮誇，望鏡要誇張啲，我太耐冇揸車，揸車緊張過上台，會腳震，前排我要揸出路嘅時候有架車過緊嚟，師傅叫我剎車，我就踩咗油門，差啲發生意外，希望自己唔好做公路炸彈。」

Aiden早前在「香港01八周年慶祝酒會」透露自己考車牌肥佬兩次。（資料圖片/葉志明攝）

他當時透露將在8月尾再考車，表示會用二十分努力去補鐘，因為連教車師傅都有點擔心他的狀況。不過，他日前於IG出post，宣布成功考獲車牌，而且最終冇轉自動波，仍是棍波。師姐Gin Lee李幸倪留言恭賀兼順道宣傳新歌，「恭喜『新牌仔』！」同公司的許靖韻（Angela）亦留言笑謂：「咁驚？」十分搞笑。

Aiden考棍波輕型貨車兩次肥佬後，轉考棍波私家車終於合格！（IG@aidenhcs）

Gin Lee乘機宣傳新歌《新牌仔》恭喜對方。

Aiden表示自己是「一take pass」，「筆試係一take pass。路試之前係考輕型貨車，但考咗兩次都肥咗之後，就決定轉考私家車嘅棍波。之前多數都係衰緊張，我覺得揸車仲緊張過唱歌，我係一路揸一路腳震，所以成日踩break都踩得好差，去到後尾決定轉校私家車，所以考私家車都算係一take pass。」

Aiden超級緊張，一考完跑出來說：「嚇死我呀！」（IG@aidenhcs）

Aiden本身原來甚至左右不分。（IG@aidenhcs）

問到考車貼士，Aiden認為除了之前瘋狂約教車師傅上堂，最重要是不要自我質疑，因為每次考官放下iPad時，很自然會緊張，不停想是否「被肥」，所以當緊張的時候自己會不斷深呼吸；衣着方面，他亦有心得分享，「考車嗰日特登着咗公司嗰件『ABCDEEG』T恤，係冇『F』呢個字，所以就好順利地冇fail。仲有就係準備定一條紅色底褲，考車我覺得運氣都佔一部份。」

Aiden著「ABCDEEG」戰衣去考牌，冇「F」！（IG@aidenhcs）

Aiden又謂成功考獲車牌後，最想接載屋企人遊車河，「因為佢哋好鍾意遊車河，我係屋企第一個有車牌嘅人，所以我都想希望快啲有部車可以帶佢哋周圍去。」除了跟家人遊車河，Aiden亦想跟朋友自駕遊，「想快啲過完P牌之後有國際牌，可以同朋友去旅行自駕遊，去唔同嘅地方周圍睇吓周圍玩吓。」現在的目標是希望買車，至於Dream Car，Aiden謂一步一步來，「Dream Car我有好多部，但呢一刻自己想買一部電動車，一嚟環保啲，二嚟希望座位比較多啲，咁就可以車多啲唔同嘅朋友、屋企人去玩，呢個係暫時最主要。」