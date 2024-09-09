「最美黃蓉」米雪宣傳新劇 養生秘密大公開！透露保養得宜全靠3招

有「最美黃蓉」之稱的米雪，多年來經典戲劇作品無數，更曾奪得TVB視后殊榮，令她在各地保持高知名度，日本媒體更稱她為「香港宮崎美子」。米雪近年仍活躍於幕前影視工作，先後參演「海關戰線」、「飯戲攻心2」等，新劇「名門」亦熱播中。月前更與好友石修飛往馬來西亞宣傳。應付長時間拍攝，米雪姐透露全靠三個生活習慣，讓她保持身體健康有活力！



貴為第一代俏黃蓉多年來均保持靚樣。米雪姐亦曾分享自己的凍齡三招：「飲湯、多運動、勤保養」。私底下的她熱愛行山和做運動維持好身材，不時與發哥一起行山，並且經常於社交平台分享Fit爆身材。

她笑言：「好多人都問我，你係咪鐵造㗎？其實我都會攰嘅，不過平時有做運動，個人可以咁有活力。個個都問我平時食開咩，唔係我賣花讚花香，我食開《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》，日日Keep住食真係病少咗好多。佢哋真係可以堪稱「蟲草專家」，如果唔係我都唔會代言佢哋品牌成20年。」

「日日Keep住食，藥箱都變成首飾箱」呢句廣告語大家一定耳熟能詳，御藥堂和米雪姐可謂陪伴香港人成長。20多年前御藥堂為首家推出培植蟲草菌絲體Cs-4，以專業實力注稱，是市面上罕有取得中成藥牌，受衛生署監管，質量更有保證。《御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs-4》含 100%純培植蟲草菌絲體，極致精純，當中的有效成分包括：腺嘌呤、腺苷等都屬高穩定性，功效非一般培植蟲草和其他蟲草保健品可媲美。產品亦連續 11 年全港蟲草產品銷量冠軍，深受廣大市民歡迎，證明御藥堂蟲草 Cs-4 是蟲草產品界的信譽之選，堪稱「蟲草天花板」，選蟲草產品一定跟隨米雪姐，必選御藥堂。

《御藥堂培植蟲草菌絲體Cs-4》為全港極少數獲雙臨床認證與科研實證之產品，絕對是信心保證。產品經香港權威大學證實，滋陰補陽功效與西藏那曲野生冬蟲夏草功效一樣，有效提升細胞的能量生成、 增強免疫力等。同時《御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs-4》獲獨立市場研究中心 Consumer Search Group 證實 91%有效改善氣管敏感症狀及 81%有效善鼻敏症狀，加強呼吸道健康。香港知名大學屬下之中醫藥研究所亦公佈了一項初步臨床研究，證實《御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs-4》82%有效改善失眠。

《御藥堂培植蟲草菌絲體 Cs-4》9月14日（星期六）萬寧出位價$199

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