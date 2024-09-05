丁子朗推非一般情歌講短暫又美好的戀愛　下首出咩歌睇重聽眾意見

丁子朗昨日（4日）出席時裝秀活動，早前他提到將會推出個人單曲，丁子朗接受《香港01》訪問時被問到歌唱主題是什麼時，他表示是關於浪漫戀愛：「首歌係講一個好浪漫嘅一段戀愛，因為阿Dez（余宗遙）佢有份幫我一齊搞嘅，搵咗幾個friend一齊自己兄弟幫就處理咗呢首歌，我覺得好開心，因為每次傾首歌嘅時候，都對首歌充滿期待充滿我嘅能量，所以希望大家聽完之後會有chill嘅感覺。」

丁子朗今日出席時裝秀活動，著起西裝特別醒神。(陳順禎 攝)

丁子朗孖孔德賢一齊出席時裝秀活動。(陳順禎 攝)

丁子朗首支單曲已經有關戀愛經歷，他被問到會否像好友冼靖峰一樣把自己的戀愛經歷寫成一首歌時，他笑著說：「有咩？其實點都會有少少嘅，唱歌嘅時候點都會放咗自己嘅感情落去，因為呢首歌係講一段好短暫嘅但好美好嘅戀愛。首歌係自己寫詞，但寫歌嗰個人本身就帶有呢個concept㗎啦，只不過冇將佢個故事用文字講出嚟，同旋律去講出嚟，但係點知就變咗不約而同夾咗。咁啱佢畀我聽首demo嘅時候幾正喎，一嚟就扑鎚要呢首啦。」丁子朗更說這首歌是非一般的情歌。

丁子朗首支單曲已經有關戀愛經歷。(陳順禎 攝)

冼靖峰的《無意冒犯》是自身的間戀經歷。(葉志明 攝)

至於除了情歌，會否再挑戰快歌他就說要看大家的接受度：「要睇大家反應如何，如果大家反應ok嘅話會出啦。」樂於接受大家意見的他希望大家可以給予提議。丁子朗直言做歌手聽眾很重要：「聽眾好緊要啦，咁所以一定要做啲係大家鍾意嘅歌。」

丁子朗會否再挑戰快歌他就說要看大家的接受度。(陳順禎 攝)

而他被問到唱情歌會否比唱跳唱歌有信心時，他則覺得是關練習的事：「跳舞嚟講就因為上年參加咗超星團啦，所以有經驗，所以應該都有信心嘅，咁我覺得慢歌受眾可能多啲，但我自己就鍾意快歌，hip啲嘅感覺。」

丁子朗唔覺唱跳唱歌難過唱情歌。(陳順禎 攝)

丁子朗仲話上次參加咗超星團所以有經驗。(陳順禎 攝)