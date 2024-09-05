美女前主播自爆下巴常被質疑做手腳　閃結閃離金融才俊情史豐富

時代女性今時今日不一定要結婚產子，單身一樣活得精彤。ViuTV真人騷《美麗40路》雲集大批35歲以上熟女，幾位女主持一樣引人注目，當中曾被封「有線女神」的Vivian劉明軒，精緻外貌更經常被指整容。



ViuTV真人騷《美麗40路》由陳俞希、黃心美、劉明軒、孫慧雪主持。（IG：@ladyv.me）

ViuTV真人騷《美麗40路》由陳俞希、黃心美、劉明軒、孫慧雪主持。（IG：@ladyv.me）

9月16日迎接47歲生日的劉明軒，是4位主持中年紀最大，但保養得宜相當凍齡臉上全無歲月痕跡仍少女感十足。日前一集《美麗40路》中談到整容話題時，VIVIAN熱烈發表意見：「睇呢啲我都幾拿手，因為成日都畀人問我下巴係咪整過，被人摸得多，如果微調過下巴，摸落去會好硬。」其餘3位主持隨即紛紛摸Vivian下巴。孫慧雪說：「咁代表你精緻啫！我都成日被人懷疑，生完第一胎之後，好多人質疑我打透明質酸，因為話我好飽滿，其實全因我肥咗，所以好多嘢好難睇。」

劉明軒將踏入47歲。（IG：@ladyv.me）

劉明軒稱常被質疑下巴整容。（影片截圖）

陳俞希、黃心美、孫慧雪紛紛出手摸劉明軒下巴。（影片截圖）

陳俞希、黃心美、孫慧雪紛紛出手摸劉明軒下巴。（影片截圖）

劉明軒畢業於美國南加州大學財務學系，回港後04年考入有線娛樂新聞台成為主播。2007年劉明軒被安排採訪台灣富商郭台銘時，被對方一攬香肩成名，一夜間成為人氣女主播之一。15年她離開任職了11年的有線電視，轉行做KOL，17年投資了七位數字代理護膚品牌。2013年與拍拖一年多嘅金融才俊王傲山結婚，但婚後一年就火速離婚，及後受訪時劉明軒稱婚後不足一個月就被丈夫趕出家門﹐一年內更被人趕走三次，形容前夫婚前婚後兩個人，最終決定離婚。離婚後感情生活亦多姿多彩，曾與已婚TVB非執董盧永仁博士，及廖碧兒富二代前男友盧啟賢過從甚密。

劉明軒是初代有線女神主播。（IG：@ladyv.me）

劉明軒是初代有線女神主播。（IG：@ladyv.me）

劉明軒KEEP得相當好。（IG：@ladyv.me）

劉明軒KEEP得相當好。（IG：@ladyv.me）

劉明軒KEEP得相當好。（IG：@ladyv.me）

劉明軒KEEP得相當好。（IG：@ladyv.me）