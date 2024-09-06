舒適堡宣布暫時全線結業　郭富城生招牌廣告終成歷史

著名連鎖健身集團「舒適堡」（PHYSICAL)宣布由即日起（6日）暫時全線結業，以待重整業務。而在港經營逾30年的PHYSICAL曾與多位藝人有過合作，最為人熟悉的代言人就是天王郭富城（Aaron)，在不少人心目中留過深刻印象。

舒適堡發出公開通知。（官方圖片）

從2002年起郭富城就成為PHYSICAL的代言人，以其一身建碩身材作賣點，成為店舖生招牌，帶來不少效應。而在2014年的全新廣告中，他的身材更為精壯，剪了一頭俐落髮型，一身黝黑膚色再搭配着健碩肌肉，身材近乎完美，令人讚不絕口。而雙手持着彈力帶的他，對着鏡頭擺出充滿自信模樣，相當帥氣，還有手扯着灰色背心，展現出另一種健康性感美，這一則廣告在大街小巷隨處可見，早已在不少市民中留下深刻印象。

郭富城連續多年是舒適堡代言人。（小美微博圖片）

郭富城身材精壯是生招牌。（郭富城微博圖片）

連續為PHYSICAL擔任代言人的他，更曾在社交網站宣傳表示：「堅持就是王道。」而他的經理人小美亦曾公開稱讚：「他的鍛鍊不是一時三刻，而是一項終生的使命。」然而這則廣告是由夏永康操刀，Sean.K擔任造型，合力為Aaron打造健康性感一面。

這一則廣告令人印象深刻。（官方圖片）

PHYSICAL除了連續多年與Aaron合作之外，更曾是他2016年舉行《郭富城武林密碼世界巡迴演唱會》的讚助商。而他亦相當識做，不時在演唱會中大方展現好身材，讓大家看看自己的健身成果，看得觀眾們嘩聲四起。