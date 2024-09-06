中年好聲音2｜鄭梓浩被前女友力數渣男 梁凱榳：發洩一下都係正常

《中年好聲音》梁凱榳今晚（6/9）現身沙田大會堂出席音樂慈善演唱會。對於《中年好聲音》連環爆醜聞繼梁浩銓曹敏寶緋聞及龍婷Hello Kiss之後，近日再有《中年好聲音2》鄭梓浩被前女友力數渣男行為，指供養7年期間大玩小三小四，更公開人妻小四為孫耀威胞妹孫美賢，事件震驚娛樂圈。

梁凱榳表示與鄭梓浩並不熟稔。（梁碧玲攝）

梁凱榳接受《香港01》訪問時表示：「其實我同鄭梓浩唔熟，只係接觸過一次，比我感覺佢個人係好靜，可能我唔係佢杯茶。佢見到我會叫我做師姐，但我就一額汗，明明佢好早就出道，竟然叫我做師姐。（覺唔覺佢係好識同人打開話題嘅人？）我諗算係，但我就冇同佢密切咁傾過偈。（睇到佢單新聞有咩感覺？）我覺得唔好得罪女人。不過咁講，其實感情係有好多故事，每個人鍾意嘅嘢又唔同，家家有本難念的經，咁所以唔評論。而女方都同對方拍咗7年拖，應該係好有感情，佢發洩一下都係正常嘅。（連番爆出醜聞會唔會影響《中年好聲音》個形象？）我相信觀眾眼睛係雪亮，因為喺呢行好多藝人都有好多緋聞及新聞，我覺得都係正常嘅。而我做返自己應該要做嘅嘢就得。」

鄭梓浩被前女友力數。（資料圖片）

梁凱榳今晚為慈善騷獻唱。（梁碧玲攝）

梁凱榳表示與鄭梓浩並不熟稔。（梁碧玲攝）