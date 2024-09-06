方大同神隱兩年終於露面交代近況　明顯消瘦：我現在在康復的路上

音樂才子方大同自兩年前推出單曲《#清楚點》後一直神隱，有傳因他患上重病，亦曾有消息指他進軍農業，直至今年7月迎來41歲生日，他在IG發文承認患病：「大家好，久違了！謝謝大家的生日祝福！我終於從抱恙的日子走上了康復之路。」並上載了一張未完成的歌單照片，宣布將於10月推出新專輯。上個月方大同率先發布新歌《才二十三》，並上載了一段街訪片，但他本人就始終未有露面，直至今日（6日）終於「蒲頭」，交代近況！

方大同近年一直神隱。（微博@方大同）

未有更新社交平台。（微博@方大同）

曾紅極一時。（微博@方大同）

2010年9月方大同因出現「爆肺」，即是俗稱的氣胸而住院，之後亦不定期數次復發，令粉絲非常擔心。（微博@方大同）

上個月方大同率先發布新歌《才二十三》。（IG@soulboykhalilfong）

方大同終於露面！（影片截圖）

片中所見，方大同先是對着鏡頭同大家打招呼，雖然可見他明顯消瘦，但精神不俗，他直言因患病而閉關：「我好一陣子呢因為生病，所以處於一個閉關狀態，也有點像關閉狀態。」他自言：「我現在在康復的路上。」雖然近年一直神隱，但方大同就坦言其實有很多靈感：「常常會變成一些歌曲的想法，激發了我去創作一張新的專輯，叫做《夢想家》。所以在接下來的一年當中呢，我會先透過這些作品來跟大家見面。」

直言因患病而閉關。（影片截圖）

明顯消瘦。（影片截圖）

交代近況。（影片截圖）

創作新專輯。（影片截圖）

近年退居幕後的方大同大幅減產，幾乎消失於公眾視野，去年更有消息指他進軍農業，在雲南開農場，公司估值超過20億，對此他就曾發文否認：「最近有虛假消息稱我現在從事農業。我非常尊重農業這個行業，特別是有機農業。但是，我目前並沒有參與任何農業項目。」而今次方大同就再度澄清：「我不是農人，我還是歌手。」並順便宣傳新歌《我不是農人》將於9月11號正式上線！

去年有消息指他進軍農業，在雲南開農場。（微博@方大同）

方大同再度澄清。（影片截圖）

順便宣傳新歌《我不是農人》將於9月11號正式上線！（影片截圖）