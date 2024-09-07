SOD都是真的？　日本AV女優神木麗cos愛神維納斯突襲旺角！

「SOD都是真的」是一句台灣鄉民（網民）乃至香港連登仔都會使用的網絡用語，意指發生令人難以置信的事，但要注意的是，「SOD」一詞為一間日本AV發行Soft On Demand。

神木麗有「SOD女神」、「魔鏡號女神」之稱。（IG@rei.kamiki）

提及這三個英文字母，就不得不提擁有「SOD女神」、「魔鏡號女神」稱號的日本AV女優神木麗。根據網上資料（或女優的設定），她最初是因參加「魔鏡號25週年選美」奪得冠軍而被選中出道。在一篇接受AV達人中指通的訪問中，她就曾透露參選的原因，說道：「原本是從事美容方面的事業，一部分是為了想要考取相關證照，另一方面是因為我很喜歡小倉由菜小姐（另一位同公司專屬女優）。因為憧憬小倉由菜，所以參加了試鏡。」

出道時必會出現嘅訪談畫面。（YouTube截圖）

訪問中，中指通也問到更多的問題，問及她在入行前對AV業了解有多少時，神木麗就表示其實沒有既定印象，說：「只覺得熒幕上的那些色氣的女優們好可愛。」

出生於1999年，今年24歲的神木麗被公認為擁有天使臉孔、魔鬼身材的日本AV女優。出道僅兩年，她已狂吸近30萬IG followers，而在X（Twitter）中更有近40萬追蹤者，人氣甚至比一些出道幾年的前輩有過之而無不及。不過這位「女神」還是會覺得自卑，她曾在訪問中說過：「剛開始胸和背的痣讓我覺得自卑，但現在觀眾都很喜歡，大概就是我的魅力所在吧。」

神木麗都有唔少粉絲。（IG@rei.kamiki）

神木麗將於9月14日至15日兩日親臨香港旺角出席首次香港見面會。（IG@rei.kamiki）

據知神木麗將於9月14日至15日兩日受SIXTOY邀請，以愛神維納斯造型，親臨香港旺角西洋菜南街的活動，出席首次香港見面會及線下粉絲聚會（OFF會）與粉絲近距離互動，屆時除了可以一見這位「SOD女神」之外，更可擁有她的親筆簽名限量品，亦可一嘗做攝影師滋味影返輯相，更可集郵神木麗影張合照。影完合照再post上網，到時就真係可以同朋友講：「SOD都是真的！」

又有女優嚟香港。（IG@rei.kamiki）

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之前嗰幾場主題式粉絲見面會，睇落真係唔錯

4月Miru課室主題：

霍哥就開心啦...（截圖@SIXTOY）